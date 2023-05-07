Уроженец Чечни застрелен при попытке попасть в воинскую часть в Новороссийске

07 мая 2023, 14:13

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Часовой застрелил уроженца Чечни, проникшего на территорию воинской части в Новороссийске, и ранил второго нарушителя, сообщило местное СМИ. Военное ведомство отчиталось о задержании нарушителя.

В Новороссийске двое мужчин проникли на территорию воинской части, их заметил часовой, находящийся на посту. Несмотря на его окрики и предупреждающие выстрелы в воздух, мужчины не остановились, один из них шел на часового. После этого военнослужащий открыл стрельбу по идущим, сообщает сегодня издание "Кубанские новости".

"В результате уроженец Чечни 25-летний Адоли А. получил ранение в грудь и скончался. Второй — Муса Б. — задержан", - говорится в публикации в телеграм-канале издания.

По данным пресс-службы Южного военного округа, часовой задержал нарушителя, пытавшегося проникнуть на охраняемую территорию. "Часовой действовал в соответствии с требованиями устава гарнизонной и караульной службы. Нарушитель передан в руки правоохранительных органов для расследования причин попытки проникновения на охраняемый объект", - приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Другие подробности в публикации агентства не приведены. На сайте Минобороны, где размещаются сообщения пресс-службы Южного военного округа, по состоянию на 14.11 мск, нет информации об инциденте.

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