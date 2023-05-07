07 мая 2023, 02:52

Две бомбы найдены около школы в карабахском селе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель села Шош в Аскеранском районе Нагорного Карабаха сообщил о найденных во время полевых работ на участке рядом с сельской школой двух бомбах. Саперы определили, что эти бомбы лежат на участке с осенней войны 2020 года.

МВД Нагорного Карабаха сообщило, что 6 мая в областной центр кризисного управления Спасательного управления поступило сообщение от жителя села Шош в Аскеранском районе.

Сельчанин сообщил полицейским, что во время сельскохозяйственных работ на собственном земельном участке, который находится рядом с сельской школой, он нашел неразорвавшиеся кассетная и осколочная бомбы, пишут "Новости-Армения".

Прибывшие на место находки сотрудники МВД определили, что найденные боеприпасы были запущены азербайджанские вооруженными силами во время осенней войны 2020 года, но не разорвались, информирует news.am.

Найденные бомбы были обезврежены саперами.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Более 50 карабахцев числятся пропавшими без вести после осенней войны 2020 года", "Карабахские активисты организовали митинг после встречи с президентом", "Минобороны Азербайджана рапортовало о работах на ключевых высотах в Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 мая 2023, 01:53

07 мая 2023, 00:54

  • Власти сообщили о гибели шести военных из Ростовской области на Украине

    Александр Иринархов, Павел Лобанов, Александр Воронов, Владимир Осташкин, Сергей Локтев и Николай Богданов погибли на Украине, сообщили власти Аксайского и Усть-Донецкого районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 196 жителей Ростовской области.

06 мая 2023, 23:55

  • Правозащитница усомнилась в эффективности действий властей по освобождению Такаландзе

    Попытки освободить осужденную в Абхазии за шпионаж гражданку Грузии Кристине Такаландзе продолжаются, в том числе с привлечением международных партнеров, сообщила Служба госбезопасности Грузии. Власти должны вести прямые переговоры об обмене заключенными, чтобы добиться освобождения Такаландзе и осужденного за сожжение абхазского флага Ираклия Бебуа, заявила правозащитница Тамта Микеладзе.

06 мая 2023, 23:01

06 мая 2023, 22:04

  • Сапер из Дагестана погиб на Украине

    Контрактник Фарман Фейзуллаев погиб на Украине, сообщил сегодня глава Табасаранского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 455 жителей Дагестана.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи