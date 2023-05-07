Две бомбы найдены около школы в карабахском селе

07 мая 2023, 02:52

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Житель села Шош в Аскеранском районе Нагорного Карабаха сообщил о найденных во время полевых работ на участке рядом с сельской школой двух бомбах. Саперы определили, что эти бомбы лежат на участке с осенней войны 2020 года.

МВД Нагорного Карабаха сообщило, что 6 мая в областной центр кризисного управления Спасательного управления поступило сообщение от жителя села Шош в Аскеранском районе.

Сельчанин сообщил полицейским, что во время сельскохозяйственных работ на собственном земельном участке, который находится рядом с сельской школой, он нашел неразорвавшиеся кассетная и осколочная бомбы, пишут "Новости-Армения".

Прибывшие на место находки сотрудники МВД определили, что найденные боеприпасы были запущены азербайджанские вооруженными силами во время осенней войны 2020 года, но не разорвались, информирует news.am.

Найденные бомбы были обезврежены саперами.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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