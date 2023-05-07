07 мая 2023, 07:39

Ростовские власти разрешили изымать недвижимость у жителей в чрезвычайных ситуациях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В постановлении, которое регламентирует порядок реквизиции недвижимого имущества у жителей Ростовской области в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, указано, что в случае, если его невозможно будет вернуть, собственник получит компенсацию.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, которое регламентирует порядок изъятия имущества у жителей региона в случае чрезвычайной ситуации, сообщает 6 мая 1rnd.ru.

Постановление "Об утверждении положения о порядке проведения мероприятий, связанных с реквизицией имущества" под номером 334 опубликовано на официальном портале правовой информации Ростовской области 5 мая, с этого же дня оно вступило в законную силу.

В приложении к положению сообщается, что оно "устанавливает механизм подготовки решения о реквизиции имущества в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, в целях защиты жизненно важных интересов граждан, общества и государства от возникающих в связи с этими чрезвычайными обстоятельствами угроз <...>, а также его реализации".

Отмечается, что решение о реквизиции имущества принимает правительство Ростовской области. В постановлении упоминаются только правила реквизиции недвижимого имущества. В течение двух дней со дня поручения губернатора запрашиваются сведения об объектах недвижимости, которые подлежат реквизиции; сведения о собственниках этих объектов; сведения о наличии утвержденной документации по планировке территории. В распоряжении также должны указываться сроки, на которые данное имущество реквизируется, и источник финансовых затрат на реквизицию.

В документе сказано, что изъятое имущество может быть предоставлено в безвозмездное пользование третьим лицам для проведения мероприятий, которые связанны с ликвидацией чрезвычайной ситуации.

Также оговаривается порядок возврата имущества владельцу. В частности, указывается, что решение о реквизиции может быть продлено, имущество может быть возвращено владельцу или областные власти информируются о невозможности возврата реквизированного имущества. В последнем случае собственникам обещано возмещение убытков.

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Автор: "Кавказский узел"

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