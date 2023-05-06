Контрактник из Владикавказа получил срок за оставление части

06 мая 2023, 21:06

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Военный суд во Владикавказе приговорил контрактника Сергей Осипова к шести годам колонии за полугодовое отсутствие в части.

Дело контрактника из Владикавказа Сергея Осипова о самовольном оставлении части в Крыму рассмотрел Владикавказский гарнизонный военный суд. Расположение воинской части Осипов покинул 10 июня 2022 года, и уехал домой во Владикавказ, где оставался до 12 декабря 2022 года, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Осипов поездку домой без разрешения командира объяснил желанием отдохнуть и необходимостью оформления наследства, при этом получал зарплату за службу. В часть он вернулся, когда узнал, что объявлен в розыск. Осипов признал вину в самовольном оставлении части, однако пояснил, что находился в Крыму в командировке и покинул часть, так как ему не предоставили жилье и не определили служебные обязанности. Суд заключил, что это не освобождает его от необходимости получить разрешение на отъезд, следует из решения Владикавказского гарнизонного военного суда.

Следствие квалифицировало действия военного по статье о самовольном оставлении части в период мобилизации (часть 5 статьи 337 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы). Однако в суде гособвинитель указал, что отсутствие военного в части до объявления частичной мобилизации следует квалифицировать по части 4 той же статьи о самовольном оставлении службы, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы, а неявку на службу после сообщения о мобилизации - по части 5 статьи 337 УК РФ.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. 28 октября министр обороны отчитался о ее завершении, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В результате суд за первые три с небольшим месяца отсутствия в части приговорил Осипова к году колонии, а за неявку на службу после объявления частичной мобилизации - к пяти с половиной годам. Общий срок путем частичного сложения наказаний составил шесть лет, следует из приговора, размещенного на сайте суда.

В карточке дела указано, что дело поступило в суд 20 марта, состоялись три судебных заседания. Приговор был вынесен 11 апреля и 3 мая вступил в силу, следует из данных на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что Владикавказский гарнизонный военный суд приговорил к шести месяцам дисциплинарной части контрактника Тимофею Шабурову, который на две недели оставил службу после возвращения из зоны военной операции на Украине в период до объявления частичной мобилизации.

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