Возобновлено движение по Крымскому мосту

06 мая 2023, 13:34

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Восстановлено движение транспорта по мосту через Керченский пролив, приостановленное по техническим причинам, сообщил глава Минтранса Крыма.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что Крымский мост закрыт для транспорта по техническим причинам. Керченская паромная переправа работает в обычном режиме, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщил в своем телеграм-канале глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко. "Паромная переправа также работает в штатном режиме", - написал он.

Оперштаб Кубани, по состоянию на 13.12 мск, не сообщил в своем телеграм-канале о ситуации на дорогах к Крымскому мосту и Керченской переправе.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв и частичное обрушение двух автомобильных пролетов, после чего мост был закрыт. 5 декабря движение машин по мосту возобновилось.

На следующий день после взрыва на Крымском мост возобновила работу Керченская паромная переправа, которая была остановлена в 2020 году. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы. К 7 ноября 2022 года очередь на паромы исчезла.

До открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

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