Топ-менеджерам "Газпрома" в Краснодаре предъявлено обвинение

06 мая 2023, 04:24

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Бывший генеральный директор "Газпром газораспределение Краснодар" Алексей Руднев и его приближенные обвинены в получении взяток от застройщиков за подключение объектов недвижимости к газовым сетям.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2021 года в Краснодаре были задержаны гендиректор "Газпром газораспределение Краснодар" Алексей Руднев, его заместитель Александр Савостьянов, заместители директоров филиалов общества в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре Алексей Петров, Олег Буткевич, Станислав Бариев и Константин Лютый. Они заподозрены в коммерческом подкупе: по данным следствия, задержанные получили от бизнесменов 20 миллионов рублей.

Главное следственное управление Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела против бывших руководителей "Газпром газораспределение Краснодар". Бывшим топ-менеджерам организации предъявлено обвинение в получении взяток в составе организованного преступного сообщества, пишет 5 мая "Коммерсант".

По данным следствия, преступное сообщество было создано бывшим гендиректором "Газпром газораспределение Краснодар" Алексеем Рудневым. Действовало оно с мая 2017 по ноябрь 2021 года, когда Руднев и люди из его окружения были арестованы. Участники сообщества получали незаконное вознаграждение от предпринимателей за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям и за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории края.

Никто из обвиняемых вину не признал. По словам адвоката Дмитрия Сухова - защитника Александра Савостьянова, топ-менеджеры компании просто рекомендовали застройщикам обращаться в компании с хорошей репутацией. "При этом расценки на работы соответствовали рынку, ни о каких взятках в форме безналичной оплаты речь не шла", - приводят его слова "Юга.ру".

Адвокат назвал все предъявленные эпизоды недоказанными, а также заявил, что следствие велось с нарушениями.

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