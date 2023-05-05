Независимый онлайн-телеканал RLC приостановил вещание в Азербайджане

05 мая 2023, 21:41

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Причиной приостановки вещания независимого онлайн-телеканала RLC стало требование собственника освободить помещение. Руководство канала уверено, что за выселением стоят власти.

Интернет-телевидение RLC (Red Line Channel), занимавшееся производством телевизионных программ на общественно-политические темы, с 5 мая временно прекратило свое вещание, сказала корреспонденту "Кавказского узла" учредитель и главный редактор канала Самира Гасымлы.

По ее словам, RLC начал вещать в 2019 году. "RLC один из немногих подобный ресурсов, который может выражать альтернативные точки зрения по актуальным общественно-политическим проблемам Азербайджана, находясь в самой стране, а не вещать из-за рубежа. Мы позволяли себе переходить красные линии, очерченные властями. Нашей миссией было прояснять информационные манипуляции властей, раскрывать суть происходящих событий и решений правительства. Но у нас возможности были ограничены, и мы могли производить в неделю 3-4 программы, которые записывались и потом показывались в Интернет-эфире. Но даже это беспокоило власти и в начале этого года собственник помещения, где находилась наша студия потребовал от нас уйти. А в марте была взломана наша страница Facebook* и с нее удален весь контент, включая программы, большинство из которые набрали сотни тысяч просмотров и тысячи лайков", - рассказала Гасымлы.

По ее словам, в последние три месяца творческий коллектив решил перейти на новый вещательный формат и механизм финансирования. "Мы собирались перейти на ежедневный регулярный эфир, с подготовкой репортажей и программ с оперативным анализом происходящих событий. При этом мы рассчитывали на финансирование от народа, посредством пожертвований от граждан. В странах, где свобода прессы подавляется, очень трудно найти финансовую поддержку для выживания независимых СМИ. RLC решил продолжить свою работу, оставаясь в стране и получая поддержку от населения. Однако подобная модель деятельности СМИ является пересечением красной линии властей. Они легко обвиняют СМИ, которые получают финансирование из-за рубежа в том, что те выполняют заказы иностранных государств. Когда сами граждане финансируют СМИ, власти не смогут этого делать. Вообще, любая независимая деятельность, финансируемая жителями страны, опровергает навязываемые авторитарными режимами нарративы, создает нежелательные для них прецеденты. Естественно, когда стало известно властям о наших планах, они приняли решение лишить нас офиса", - сказала Гасымлы.

По ее словам, владелец помещения потребовал к 5 мая освободить его. "Собственник офиса нам сказал, что представитель некоей государственной структуры потребовал освободить помещения из-за "аварийного состояния" здания. Однако в этом трехэтажном здании в самом центре Баку, по улице Лермонтова находится также государственная поликлиника N3, на верхних этажах расположены квартиры, другие офисы. Но никого не выселяют. Все очевидно – это заказ властей", - сказала Гасымлы.

Она отметила, что канал временно остановил вещание. "Мы будем думать над тем, как работать. Но мы обязательно вернемся в эфир", - пообещала Гасымлы.

Канал RLC был площадкой, на которой часто звучала часто критика властей, указал лава Группы права медиа Халид Агалиев. "Возможно, именно из-за того, что канал пересекал красные линии медийной политики властей, его теперь выставляют из офиса. Правительство Азербайджана очень внимательно отслеживает Интернет-пространство. Конечно, сложно контролировать ресурсы, которые вещают из-за рубежа, но и их влияние ограничено. Другое дело, когда канал действует внутри страны и оперативно освещает события на месте. Конечно же, азербайджанские чиновники не могут допустить появления телевидения, скажем наподобие "Дождя"*, - сказал Агалиев.

На страницу канала в соцсети Facebook*, по данным на 21.00 мск, подписаны 62 966 человек, у страницы - 39 683 отметок "нравится" . YouTube-канал RLC имеет 6,36 тысячи подписчиков и 596 видео.

Программы канала выходили в форме дебатов с участием представителей различных политических партий и экспертного сообщества, а также как авторские передачи. Так, в видеоматериале "Оппозиция запрещается законом", участники обсуждали новый закон о политических партиях, который был раскритикован оппозицией и Венецианской комиссией.

В совместном заключении Венецианской комиссии Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) от 13 марта указано, что новый закон о политических партиях Азербайджана содержит ряд положений, которые могут оказать сдерживающее воздействие на развитие плюрализма в стране. Авторы заключения призвали власти пересмотреть закон. Власти Азербайджана, исходя из своих обязательств перед Советом Европы, должны отменить ужесточенные требования к регистрации и перерегистрации партий и госконтролю за их деятельностью, однако Баку не раз игнорировал требования европейских структур, отметили опрошенные "Кавказским узлом" оппозиционеры.

В видеосюжете "Власть Ильхама Алиева - что сделал для нефтяной и ненефтяной сфер Азербайджана", автор программы на основе официальных статистических данных говорил о неэффективном использовании нефтяных доходов страны и незначительных поступлениях в госбюджет от других отраслей, вопреки утверждениям властей о развитии ненефтяной экономики.

В программе "В Азербайджане население ест больше макарон, чем мяса" автор указывал на низкие доходы большинства населения, на основа денных о покупках отдельных видов продовольственных товаров. В частности, указывалось на уменьшение потребления мяса из-за ограниченных возможностей населения.

Самира Гасымлы является политическим психологом и одним из активных представителей гражданского общества Азербайджана. Ее супруг Азер Гасымлы, ныне являющийся директором Института политического менеджмента, в прошлом будучи членом партии "Республиканская альтернатива" подвергался преследованиям.

В сентябре 2016 года Азеру Гасымлы было отказано в выезде из Азербайджана. В мае 2018 года Азер Гасымлы был арестован на 30 суток по обвинению в неповиновении полиции после участия в демонстрации в центре в Баку.

В Азербайджане и ранее прекращалось вещание независимых медиа структур. Так, с 26 декабря 2014 года в бакинском офисе "Радио Свобода"** проводились обыски, а сотрудников радиостанции допрашивали в прокуратуре. Представители правоохранительных органов объясняли эти действия расследованием дела об отмывании денег. С мая 2015 года офис азербайджанской службы "Радио Свобода"** не функционирует, но вещание на Азербайджан продолжается из Праги.

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