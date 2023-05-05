Упавший беспилотник найден в Ростовской области

05 мая 2023, 11:54

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Сельчане нашли упавший беспилотник в Ростовской области, сообщил сегодня глава сельского поселения. По предварительным данным, дрон-разведчик был без взрывного устройства.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 4 мая произошел пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов около села Киселевка в Красносулинском районе. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пожар произошел после того, как в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался и взорвался беспилотный летательный аппарат. Взрыв беспилотника не повлиял на работу завода, заявила пресс-секретарь губернатора.

4 мая трехметровый беспилотник упал на поле недалеко от поселка Нижнедонской в Октябрьском районе Ростовской области, сообщил источник в правоохранительных органах. "Данный факт подтвердить можем. Подробностей пока никаких нет", - приводит сегодня его слова «Блокнот Ростов».

Информацию о найденном беспилотнике подтвердил глава администрации Краснолучского сельского поселения Алексей Шаблий. По его словам, точно неизвестно, когда упал дрон, который нашли местные жители. По предварительным данным, взрывчатки на аппарате не было, беспилотник мог выполнять разведывательную функцию, пишет сегодня 1rnd.

Взрыва при падении дрона не было, отметил Шаблий. "Ничего не было, всё спокойно", - сказал глава поселения. Сообщить подробности он отказался, сославшись на отсутствие информации. "Все вопросы в прокуратуру, они занимаются", - приводит слова чиновника издание.

Напомним, в ночь на 4 мая также произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в поселке Ильский на Кубани. Источник в экстренных службах уточнил, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате атаки беспилотника.

Сегодня на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода произошел еще один пожар. По данным источника ТАСС в экстренных службах, это случилось из-за атаки беспилотника. В МЧС сообщили, что возгорание потушено, пострадавших нет.

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