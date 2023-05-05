Источники выдвинули противоречивые версии о причинах пожара на Ильском НПЗ

05 мая 2023, 10:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Источники в экстренных службах назвали причинами пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе атаку беспилотника и самовозгорание, сотрудники завода, по данным телеграм-канала Mash, сообщили о диверсии. Власти Кубани заявили, что причины пожара еще выясняются.

Как писал "Кавказский узел", пожар произошел сегодня на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае. По данным источника ТАСС в экстренных службах, пожар произошел из-за атаки беспилотника. В МЧС сообщили, что возгорание потушено, пострадавших нет.

В ночь на 4 мая также произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в поселке Ильский. Источник в экстренных службах уточнил, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате атаки беспилотника. Аналогичный летательный аппарат взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области. В тот же день заводы возобновили работу.

Источник в экстренных службах назвал причиной нового пожара на Ильском НПЗ самовоспламенение предыдущего очага пожара после атаки дрона, сообщило в 09.59 мск в своем телеграм-канале РИА Новости.

Иную версию со ссылкой на свои источники и сотрудников НПЗ привел в 09.30 мск анонимный телеграм-канал Mash. "Атаку на НПЗ "Ильский", предварительно, совершила группа диверсантов. По нашей информации, их задержали. Они пытались скрыться с места ЧП по трубопроводу. Сотрудники НПЗ говорят, что диверсанты подорвали пятую установку при помощи СВУ [самодельного взрывного устройства]", - говорится в публикации.

Оперштаб Кубани заявил в 09.45 мск, что причины пожара выясняются. "По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и ЕДДС Северского района, сообщение о происшествии поступило в 8:38 5 мая. Сотрудников НПЗ оперативно эвакуировали. Пострадавших нет. […] Площадь пожара составила 60 кв. метров. Задействованы 19 единиц техники и 51 человек. В настоящее время его локализовали и ликвидировали открытое горение. Угрозы загрязнения воздуха нет. Причины возникновения пожара выясняются", - говорится в публикации в телеграм-канале штаба.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.