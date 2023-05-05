Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае. фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

05 мая 2023, 10:59

Источники выдвинули противоречивые версии о причинах пожара на Ильском НПЗ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Источники в экстренных службах назвали причинами пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе атаку беспилотника и самовозгорание, сотрудники завода, по данным телеграм-канала Mash, сообщили о диверсии. Власти Кубани заявили, что причины пожара еще выясняются.

Как писал "Кавказский узел", пожар произошел сегодня на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае. По данным источника ТАСС в экстренных службах, пожар произошел из-за атаки беспилотника. В МЧС сообщили, что возгорание потушено, пострадавших нет.

В ночь на 4 мая также произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в поселке Ильский. Источник в экстренных службах уточнил, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате атаки беспилотника. Аналогичный летательный аппарат взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области. В тот же день заводы возобновили работу.

Источник в экстренных службах назвал причиной нового пожара на Ильском НПЗ самовоспламенение предыдущего очага пожара после атаки дрона, сообщило в 09.59 мск в своем телеграм-канале РИА Новости.

Иную версию со ссылкой на свои источники и сотрудников НПЗ привел в 09.30 мск анонимный телеграм-канал Mash. "Атаку на НПЗ "Ильский", предварительно, совершила группа диверсантов. По нашей информации, их задержали. Они пытались скрыться с места ЧП по трубопроводу. Сотрудники НПЗ говорят, что диверсанты подорвали пятую установку при помощи СВУ [самодельного взрывного устройства]", - говорится в публикации.

Оперштаб Кубани заявил в 09.45 мск, что причины пожара выясняются. "По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и ЕДДС Северского района, сообщение о происшествии поступило в 8:38 5 мая. Сотрудников НПЗ оперативно эвакуировали. Пострадавших нет. […] Площадь пожара составила 60 кв. метров. Задействованы 19 единиц техники и 51 человек. В настоящее время его локализовали и ликвидировали открытое горение. Угрозы загрязнения воздуха нет. Причины возникновения пожара выясняются", - говорится в публикации в телеграм-канале штаба.

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Примечание:

"Baza обнародовала новую версию взрыва в Ростове-на-Дону", "На Кубани после атаки беспилотника произошел пожар на Ильском НПЗ", "Власти объяснили учениями звуки взрывов в Ейске".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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