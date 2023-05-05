Проект сочинской синагоги архитектора Максима Любецкого. Фото: архитектор Максим Любецкий, https://sochi1.ru/text/gorod/2023/05/04/72276599/?ysclid=lha8wgkgmn826501046

05 мая 2023, 10:24

Сочинцы начали сбор подписей против строительства синагоги

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители Сочи начали сбор подписей против строительства синагоги в микрорайоне Бытха, потребовав создать на этом участке сквер с детской и спортивной площадками.

Как писал "Кавказский узел", мэрия Сочи совместно с членами сочинского общинного еврейского центра разработала "дорожную карту" строительства новой синагоги по адресу улицу Бытха, 20. Действующая синагога на улице Альпийской вмещает не больше 30 человек, в то время как численность еврейской общины - около 3000 человек, рассказали в феврале 2022 года представители общины. Сочинский раввин заявил, что здание для новой синагоги планируется построить в течение трех лет. Местные власти подчеркнули, что проект еще не утвержден.

Земельный участок под строительство синагоги был выделен в аренду, религиозная организация "Сочинская городская еврейская община" оформила аренду в 2008 году. Однако мэрия посчитала, что у районной власти не было полномочий распоряжаться землей, которая относится к особо охраняемым курортным территориям. Но краевой арбитражный суд поддержал еврейскую общину и отказался аннулировать договор аренды.

Жители микрорайона Бытха начали сбор подписей против строительства там синагоги, они считают, что на этом месте должен быть сквер.

"Требование зафиксировано в паспорте ТОС «Бытха», утвержденного главой города Сочи — на земельном участке […] площадью 2245 кв. м, расположенного по адресу улица Бытха, 20, поменять назначение на сквер, зона отдыха, создать сквер с детской и спортивной площадкой", - привело 4 мая Sochi1.ru слова председателя ТОС Ольги Садовской.

По словам Садовской, мэр Сочи Алексей Копайгородский ранее заверил жителей, что строительства не будет, однако 1 мая начались общественные обсуждения по изменению вида разрешенного использования под строительство синагоги. Обсуждения будут проходить до 10 мая, пишет издание.

Напомним, в декабре 2016 года МВД аннулировало вид на жительство сочинскому раввину Ари Эделькопфу, затем права проживания в России была лишена и его супруга Ханна. Суды утвердили постановления МВД, а в марте 2017 года краевой суд отказал Эделькопфу в апелляции. Защита раввина допустила связь его выдворения со спором вокруг земельного участка, выделенного для строительства синагоги. Представители еврейской общины назвали выдворение возмутительным. 31 марта 2017 года Эделькопф с семьей покинул Россию.

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Примечание:

"Еврейская община Сочи празднует Песах без постоянного раввина", "Около 15 волгоградцев приняли участие в акции памяти жертв Холокоста", "Учащиеся еврейской школы Волгограда приняли участие в акции памяти жертв Холокоста".

Автор: "Кавказский узел"

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