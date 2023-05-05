Сочинцы начали сбор подписей против строительства синагоги

05 мая 2023, 10:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители Сочи начали сбор подписей против строительства синагоги в микрорайоне Бытха, потребовав создать на этом участке сквер с детской и спортивной площадками.

Как писал "Кавказский узел", мэрия Сочи совместно с членами сочинского общинного еврейского центра разработала "дорожную карту" строительства новой синагоги по адресу улицу Бытха, 20. Действующая синагога на улице Альпийской вмещает не больше 30 человек, в то время как численность еврейской общины - около 3000 человек, рассказали в феврале 2022 года представители общины. Сочинский раввин заявил, что здание для новой синагоги планируется построить в течение трех лет. Местные власти подчеркнули, что проект еще не утвержден.

Земельный участок под строительство синагоги был выделен в аренду, религиозная организация "Сочинская городская еврейская община" оформила аренду в 2008 году. Однако мэрия посчитала, что у районной власти не было полномочий распоряжаться землей, которая относится к особо охраняемым курортным территориям. Но краевой арбитражный суд поддержал еврейскую общину и отказался аннулировать договор аренды.

Жители микрорайона Бытха начали сбор подписей против строительства там синагоги, они считают, что на этом месте должен быть сквер.

"Требование зафиксировано в паспорте ТОС «Бытха», утвержденного главой города Сочи — на земельном участке […] площадью 2245 кв. м, расположенного по адресу улица Бытха, 20, поменять назначение на сквер, зона отдыха, создать сквер с детской и спортивной площадкой", - привело 4 мая Sochi1.ru слова председателя ТОС Ольги Садовской.

По словам Садовской, мэр Сочи Алексей Копайгородский ранее заверил жителей, что строительства не будет, однако 1 мая начались общественные обсуждения по изменению вида разрешенного использования под строительство синагоги. Обсуждения будут проходить до 10 мая, пишет издание.

Напомним, в декабре 2016 года МВД аннулировало вид на жительство сочинскому раввину Ари Эделькопфу, затем права проживания в России была лишена и его супруга Ханна. Суды утвердили постановления МВД, а в марте 2017 года краевой суд отказал Эделькопфу в апелляции. Защита раввина допустила связь его выдворения со спором вокруг земельного участка, выделенного для строительства синагоги. Представители еврейской общины назвали выдворение возмутительным. 31 марта 2017 года Эделькопф с семьей покинул Россию.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.