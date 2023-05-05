Жители Новороссийска добились переноса вышек сотовой связи

05 мая 2023, 12:45

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Власти согласились с требованиями жителей поселка Васильевка Приморского района Новороссийска изменить место установки вышки сотовой связи, перенеся ее подальше от домов. Еще две, установленные ранее, также решено перенести.

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре 2022 года жители поселка Васильевка в Приморском районе Новороссийска потребовали от властей демонтировать две вышки сотовой связи.

В апреле местным жителям стало известно, что рядом с существующими двумя вышками должна появиться еще одна, жители обратились с протестом в надзорное ведомство, сообщило сегодня "Юга.ру"

29 апреля в Васильевке по совету прокурора провели сход жителей. Были на сходе и представители местной администрации.

"Неделю мы отбивались, не давали монтировать, так как разрешения и договоров они предъявить не смогли. В итоге рабочие уезжали. Главное разрешение - это согласие жителей, а его у них точно нет, потому что все против. По документам координаты вышки вообще в другом месте указаны", - цитирует издание Олесю Камаеву .

"Представителей сотового оператора не было, потому что в администрации сказали, что они не нужны на сходе. Мы вынесли решение: перенести вышки. За один месяц нужно найти и согласовать новые места, еще месяц дается на демонтаж и установку. Все сроки обозначены, есть запись разговора. Администрация с нашими условиями согласилась. Отвезли документ в прокуратуру, чтобы там взяли ситуацию на контроль", - рассказала Камаева.

Напомним, ранее сотрудники управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проверили информацию по вышкам сотовой связи в Васильевке. На обе вышки имеются санэпидзаключения по проекту организации санитарно-защитной зоны, сообщил сотрудник пресс-службы краевого управления Роспотребнадзора в декабре 2022 года. Технологии пятого поколения мобильных сетей (5G) по влиянию на человека ничем не отличаются от используемых сегодня 1G, 2G, 3G и 4G, сказал тогда же корреспонденту "Кавказского узла" руководитель технической дирекции филиала одного из крупных операторов мобильной связи. "Все это – электромагнитное излучение, как в микроволновке", – отметил он.

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