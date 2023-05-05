Активисты призвали парламент Грузии проверить данные о фейковых провластных аккаунтах

05 мая 2023, 08:16

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Неправительственные организации потребовали от парламента Грузии отреагировать на заявление Meta* о том, что правительственный департамент использовал фейковые аккаунты в соцсетях для дискредитации оппозиции.

12 неправительственных организаций призвали парламент Грузии создать временную комиссию по расследованию или обратиться в Государственный контроль для изучения указанных в отчете Meta* данных о том, что правительственный Департамент стратегических коммуникаций связан с аккаунтами в Facebook*, в которых проводилась кампания по дискредитации оппозиции.

"Вызывает беспокойство тот факт, что, согласно расследованию Meta, ведомство участвует в тайных операциях по введению граждан Грузии в заблуждение относительно заявленных целей. Принимая во внимание масштабы ущерба, который могут нанести схемы дезинформации в Грузии, мы призываем парламент Грузии использовать имеющиеся в его распоряжении надзорные механизмы", - говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Заявление подписали, в частности, Европейско-грузинский институт, Институт исследований демократии, Центр мониторинга управления, Международное общество за честные выборы и демократию, Институт развития свободы информации и другие организации.

Компания Meta удалила 80 Facebook-аккаунтов, 26 страниц, девять групп и два Instagram*-аккаунта, которые нарушили правила корпорации – они оказались напрямую связаны с процессами в грузинской политике, сообщило 4 мая "Новости-Грузия".

"Несмотря на то, что лица, причастные к интернет-активности, тщательно скрывали свои личности, компания выявила их связь с Департаментом стратегических коммуникаций правительства Грузии", – процитировало отчет Meta издание.

На эти учетные записи были подписаны более 300 тысяч пользователей. По данным Meta, сеть аккаунтов вела скоординированную деятельность, рассчитанную на внутреннюю аудиторию Грузии, чтобы расширить контент в поддержку правительства Грузии, включая повторный показ постов, опубликованных на официальных правительственных страницах, и сообщений проправительственных СМИ.

Согласно отчету, поддельные учетные записи выдавались за местные независимые проправительственные группы. В них также публиковалась критика в адрес оппозиции, пишет издание.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.