"Известия": авиаперевозчики отменяют рейсы в Дагестан и Северную Осетию

05 мая 2023, 06:23

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Сокращение государственных субсидий для авиакомпаний привело к отмене региональных рейсов, в том числе в Дагестан и Северную Осетию, сообщили "Известия". Росавиация посоветовала перевозчикам "эффективно перераспределить" бюджетные средства.

Правительство России сократило поддержку региональных рейсов в обход Москвы более чем на четверть, с 9 млрд до 7,5 млрд рублей. В результате чего перевозчики отменяют запланированные рейсы по маршрутам, которые ранее субсидировались за счет госбюджета.

Наибольшее число отмененных авиарейсов наблюдается в шести российских регионах, среди которых Дагестан и Северная Осетия. Так, авиакомпания Nordwind планировала выполнять полеты во Владикавказ из Уфы и Самары, но из-за сокращения субсидий отказалась от этого намерения, говорится в публикации "Известий" от 4 мая.

Точное количество отмененных рейсов по регионам в публикации не приводится. По данным источника в отрасли, под сокращение попали маршруты, о которых перевозчики не успели договориться с властями регионов.

В 2021 году число туристов, посетивших Дагестан, впервые превысило миллион, а в июле 2022 года туроператоры зафиксировали рост спроса на туры в Дагестан в среднем на 25-30% по сравнению с сезоном 2021 года.

Росавиация отреагировала на публикации СМИ о сообщении региональных авиарейсов, прокомментировав "оптимизацию финансирования" этих полетов в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению ведомства, власти стремятся сохранить рейсы "на наиболее социально-значимых направлениях", предлагая авиакомпаниям "исходить из принципа эффективного перераспределения бюджетных средств" при пересмотре маршрутной сети.

"Кавказский узел" писал, что иранская авиакомпания "Pars Golden Sky" (PGSC) предложила создать в Дагестане авиационный хаб с предприятием по ремонту самолетов и запчастей. Предложение может остаться декларацией намерений, так как неясен механизм его реализации, отметили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

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