Омбудсмен потребовал расселить жильцов бывшей наркобольницы в Гори

05 мая 2023, 05:24

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Здание бывшей больницы в Гори, где живут около 300 вынужденных переселенцев и малоимущих, непригодно для проживания, у обитателей дома нет доступа к работающей канализации и питьевой воде.

Как писал "Кавказский узел", вынужденные переселенцы, живущие в здании бывшей больницы в Гори, в феврале провели акцию протеста, требуя предоставить им более безопасное жилье. Они заявили, что опасаются погибнуть в результате одного из землетрясений, которые часто происходят в регионе: здание находится в аварийном состоянии, его стены покосились.

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани потребовал от властей скорейшего расселения "социального дома" в Гори, где живут 80 семей или около 300 человек. Омбудсмен посетил здание бывшей наркологической больницы, где расселены малоимущие, и нашел его состояние "катастрофическим".

"Более сложной ситуации, чем то, что я увидел в Гори, я не видел никогда. В здании нет даже санузлов, и здесь живут семьи, в том числе дети и инвалиды”, - приводит слова омбудсмена "Новости-Грузия"

По словам Иоселиани, в здании нет действующей канализационной и дренажной систем, оборудованной кухни, индивидуальных санузлов и питьевого водоснабжения. Омбудсмен пообещал содействовать переселению жильцов дома в благоустроенные помещения, однако об итогах своего разговора с главой региона не отчитался.

Согласно фотоотчету, опубликованному на сайте омбудсмена, в ветхом пятиэтажном здании "социального дома" стены и потолок обильно поражены грибком, а имеющиеся коммуникации разрушены. В здании проведена кустарная электропроводка, провода свисают со стен в жилых комнатах; в общих санузлах протекают трубы, вода стоит в подвале, мыть посуду жильцам приходится в тазах.

В Грузии существует проблема с обеспечением жильем вынужденных переселенцев и беженцев, они периодически проводят акции протеста с требованием расселения. По данным властей страны, за 2020-2021 годы в Грузии получили жилье более 7000 семей вынужденных переселенцев. К 2024 году планируется расселить еще до 7000 семей вынужденных переселенцев.

С 2012 года, по данным правительства Грузии, постоянное жилье получили от властей более 16 тысяч семей вынужденных переселенцев. Всего в стране зарегистрировано около 270 тысяч вынужденных переселенцев из Абхазии и Южной Осетии. Это люди, которые покинули свои дома после грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и конфликта с Южной Осетией в 2008 году. Подробности вооруженного конфликта 2008 года собраны в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

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