Глава абхазского образовательного центра кришнаитов осужден в Сочи

05 мая 2023, 04:25

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Суд в Сочи приговорил создателя и руководителя абхазского образовательного центра кришнаитов "Страна души" Владимира Хоружего к трем с половиной годам колонии по обвинению в истязании детей.

Как писал "Кавказский узел", абхазские правоохранители 30 мая 2021 года закрыли семейный образовательный центр кришнаитов "Страна души", расположенный в селе Пшап Гульрыпшского района Абхазии. Полиция Кубани задержала руководителя "Страны души" и начала проверку информации о домогательствах к ребенку в этом центре.

В семейно-образовательном центре «Страна души» в селе Пшап Гулрыпшского района больше десяти лет жили кришнаиты с детьми, при этом в Абхазии они не были зарегистрированы как образовательное учреждение и не получили лицензию на образование. Отсутствие документов организации во время очередной проверки стало причиной ее закрытия, однако иных претензий к центру у абхазской милиции за все годы не возникало.

Адлерский районный суд вынес приговор руководителю действовавшего в Абхазии религиозного объединения "Страна души" Владимиру Хоружему, признав его виновным в истязании несовершеннолетних (часть 2 статьи 117 УК России).

Согласно версии следствия и суда, объединение "Страна души" действовало с 2008 по 2021 год, и за это время создатель сообщества вовлек в него "неустановленное количество людей", а более 30 человек "постоянно проживали вместе с лидером организации в домовладении в селе Дранда", сообщила 4 мая Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд пришел к выводу, что руководитель организации - в пресс-релизе используется также термин "секта" - применял к несовершеннолетним воспитанникам телесные и психологические наказания: "систематически бил подопечных USB-кабелем, ремнем, стеблем растения, заставляя отжиматься на холоде, лишая сладкого, запрещая просмотр фильмов, запрещая общение с близкими", говорится в публикации Telegram-канала пресс-службы.

Хоружий также признан виновным в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (статья 239 УК России). Суд назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

В суде Владимир Хоружий виновным себя не признал. "Несогласие с обвинением в ходе судебного процесса также выражали и потерпевшие", - говорится в видеосюжете о приговоре главе "Страны души", опубликованном 4 мая на YouTube-канале Краснодарского краевого суда.

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