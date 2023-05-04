Извинения сельчанина продемонстрировали страх властей Чечни

04 мая 2023, 22:39

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Жителя Чечни заставили извиниться за критику властей села и района, так как его слова дискредитировали назначенных Кадыровым чиновников, считает президент Конгресса народов Кавказа Руслан Кутаев. Публичные извинения показали страх властей перед критикой и инициативами снизу, отметила глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

Как писал "Кавказский узел", житель села Верхний Наур Мовлади Мутаев в аудиосообщении пожаловался Рамзану Кадырову на местные власти, которые не занимаются решением проблем села, в частности с подачей газа и электричества. Помимо жалоб на власти Мутаев, обращаясь к Рамзану Кадырову, отметил, что всегда поддерживал "путь Ахмата" и хотел построить в селе арку с надписью: "Ахмат - сила", однако местные власти запретили ему это. После чего сельчанин добавил, что местные власти не следуют "пути Ахмата" и предложил свою кандидатуру на пост руководителя: "Поставь меня здесь, я наведу здесь "сталинский режим", - пообещал он. Позже в сети появилось видео, на котором Мутаев извиняется за свои слова перед главой Чечни и мусульманами.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* удивлена, что мужчина, являющийся этническим чеченцем, радуется сталинским временам. "Вспомнили "сталинские времена"? 23 февраля 1944 года - депортацию чеченцев? Странно, что чеченец симпатизирует Сталину", - сказала Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

Операция "Чечевица", во время которой из Чечни и Ингушетии почти 500 тысяч человек были выселены в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. По данным историков, массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку при Сталине широко практиковались, что подтверждается множеством документальных свидетельств, следует из справочного материала "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне", размещенного на "Кавказском узле".

Она считает, что публичное извинение жителя Чечни показывает, что власти Чечни боятся любой публичной низовой критики, считают ее опасной. "Более того, они боятся и любой "низовой" инициативы. Извинения принесены потому, что кто-то на него нажал. Но это нормальное состояние тоталитарной власти: проявление инициативы идет только от власти, а всякие блага – только из их рук", - сказала Ганнушкина.

Извинения стали следствием жалоб на местных чиновников, которые были поставлены на свои должности по согласованию с Кадыровым, считает президент Конгресса народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Он подставил тех людей, кого на свои места – <руководить> районом или селом - поставил Кадыров. Своими жалобами мужчина поставил под сомнения действия тех людей, кого поставил Кадыров. Это неверный расчет. Мужчина власть дискредитирует. Этого никому непозволительно делать", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он согласен с Ганнушкиной, что извинения сельчанина в очередной раз показали боязнь публичной критики от жителей в адрес властей Чечни "Восхищаясь идеологией Кадырова, мужчина на самом деле дискредитирует ту власть, которую Кадыров и установил. Никто не должен высовываться – вам спущена инструкция, строго следуйте ее, и если мы кого-то поставили, хоть барана, то он прав априори. Эту генеральную директиву, которую спустила власть на районы и села, никто не имеет ставить под сомнение", - сказал Кутаев.

Извинения необходимы, чтобы впредь чеченскому населению "неповадно было пытаться дискредитировать власть, делать ей замечания", отметил Кутаев. "Вот он и получил, то что получил. Это согласовано с самым верхом власти Чечни. Возможно и самим Кадыровым. Не исключаю, что ему доложили о произошедшем", - закончил он.

Жалобы жителей Чечни неоднократно приводили не к тем последствиям, на которые рассчитывали их авторы. Так, в апреле 2020 года жительница села Гехи Зара Тепсуркаева обратилась к главе Чечни с жалобой на то, что у нее нет возможности закупать продукты. Глава Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов, приехав к Тепсуркаевым, заявил, что они должны заниматься огородничеством и так решать проблемы с продуктами, а глава республики "не обязан" их кормить. Сама Зара Тепсуркаева в эфире ЧГТРК "Грозный" признала, что ей не стоило обращаться к главе Чечни. В 2016 году житель села Кенхи Рамазан Джалалдинов подвергся гонениям за то, что пожаловался Путину и Кадырову на тяжелую ситуацию в селе и чиновничий произвол. Он вынужден был покинуть республику после встречи с первым замглавы МВД Чечни Апти Алаудиновым.

Жители Чечни регулярно подвергаются публичному порицанию и приносят публичные извинения за различные проступки и за критику властей. В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года, отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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