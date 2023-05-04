Защита заявила о подтверждении пыток азербайджанского блогера Рамазанова

04 мая 2023, 21:44

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Официальные ответы силовиков подтверждают, что блогер Рашад Рамазанов был избит после задержания, сообщил его адвокат. По его словам, исходя из практики Верховного суда Азербайджана, обвиняемый в обороте наркотиков Рамазанов должен быть оправдан, так как к нему применялись недопустимые методы.

Как писал "Кавказский узел", Рашад Рамазанов (известен также как Рашад Агааддин) был задержан 20 мая 2022 года, суд отправил его под арест по делу о незаконном обороте наркотиков. Ранее супруга блогера заявила, что его преследуют за критические публикации в соцсетях в адрес властей Азербайджана. Защита подала апелляцию на арест, но суд оставил жалобу без удовлетворения. В октябре 2022 года супруга блогера сообщила, что он проводил недельную голодовку с требованием освобождения, которую был вынужден прекратить из-за ухудшения самочувствия.

Рашад Агааддин оглу Хагигат (Рашад Рамазанов) родился в Масаллинском районе Азербайджана. В 2002 году окончил бакалавриат географического факультета Бакинского госуниверситета по специальности "эколог". В 2004 году получил степень магистра. Как сообщается на его странице в соцсетях, он является автором книг по философии, экологии, истории, общественной мысли. На своей странице в соцсети блогер высказывал критику в адрес властей страны. 13 ноября 2013 года суд признал Рашада Рамазанова виновным по делу о незаконном обороте наркотиков и приговорил к девяти годам лишения свободы. Сам он отвергал обвинение. Бакинский апелляционный суд и Верховный суд Азербайджана оставили приговор в силе, но в марте 2019 года блогер был досрочно освобожден в соответствии с распоряжением президента о помиловании заключенных. После освобождения блогер продолжал критику в адрес властей страны на своей странице в соцсети.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня состоялось очередное заседание по делу блогера Рашада Рамазанова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов. "В связи с заявлениями Рашада Рамазанова о пытках над ним после задержания в отделении полиции, на предыдущем заседании суда мы ходатайствовали о расследовании его жалобы. Судом были направлены запросы в 14-е отделение Сабунчинского районного управления полиции, куда Рамазанов был доставлен после задержания, а также в Бакинский СИЗО-1, куда его перевели после избрания в отношении него меры пресечения в виде ареста", - рассказал Садыгов.

Сегодня в суд поступили официальные ответы на запросы, отметил адвокат. "В ответе из 14-го отделения указывалось, что при поступлении Рамазанова в это управление на нем не было никаких телесных повреждений. Однако в ответе из СИЗО указывается, что при поступлении Рамазанова в это учреждение у него были выявлены телесные повреждения в виде кровоподтеков на обеих бедрах, носу, лбу", - рассказал адвокат.

По его словам, это значит, что Рамазанова избили после задержания. "Согласно "Обобщению судебной практики" Верховного суда Азербайджана в случае подтверждения факта пыток обвиняемый должен быть оправдан судом, поскольку в отношении него были применены незаконные действия. Какое решение примет суд по итогам следствия, я не знаю, но по закону единственно правильным решением должен быть оправдательный вердикт", - подчеркнул Садыгов.

Сегодня суд также удовлетворил ходатайство защиты о вызове в суд в качестве свидетеля начальника отдела дознания Управления полиции по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана, присутствовавшего на первичном допросе. Следующее заседание суда назначено на 25 мая и офицер полиции должен явиться на процесс, сказал адвокат.

Садыгов считает версию обвинения "абсолютно неправдоподобной". "По утверждению следствия, у Рамазанова были обнаружены 12 граммов героина. Причем местом, где Рамазанов продавал наркотики указана территория, где расположены по соседству 14-ое отделение полиции и Сабунчинский отдел Службы госбезопасности. Кто же будет торговать наркотиками у здания полиции и СГБ?" - сказал Садыгов.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев. В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили факт проведения судебного заседания, однако от комментариев воздержались.

Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" признал Рамазанова политзаключенным.

3 мая по случаю Всемирного дня свободы прессы Институт свободы и безопасности репортеров (ИСБР) призвал власти Азербайджана освободить арестованных блогеров и журналистов, включая Рамазанова.

Новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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