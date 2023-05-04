Полиция Еревана отпустила волгоградского подростка

04 мая 2023, 09:31

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Волгоградский подросток, обвиненный по делу о подготовке теракта в школе, отпущен из изолятора временного содержания в Ереване, куда он был ранее помещен после задержания полицейскими, рассказала его мать.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 мая стало известно, что полиция в Ереване на 72 часа задержала волгоградского подростка, приговоренного к принудительному лечению в психбольнице по делу о подготовке теракта в школе, ему грозила экстрадиция в Россию. В полиции юноша написал заявление на предоставление политического убежища.

Подростка из Волгограда, который был ранее задержан полицией в Ереване по запросу России, отпустили из изолятора временного содержания, рассказала его мать. Подросток и мать находятся в безопасном месте. Им помогают правозащитники, передали 3 мая "Кавказ. Реалии"*.

Мать подростка отметила, что пока не знает о процессуальном статусе ее сына. Она также рассказала, что полицейские заверили, что "все будет хорошо". По ее словам, силовики заявили, что ее сын может гулять по Еревану, информировал Telegram-канал "Sota".

Напомним, 14 июля 2022 года суд в Ростове-на-Дону признал подростка из Волгограда виновным в подготовке нападения на школу и, посчитав, что юноша общественно опасен, постановил отправить его в стационар специального типа для принудительных медицинских мер. 9 января апелляционная инстанция отказалась удовлетворить жалобу на приговор. Мать рассказала, что у сына только наладилась более-менее нормальная жизнь, он поступил в колледж, а приговор суда лишает его надежды на будущее. 24 февраля стало известно, что подросток вместе с матерью покинул Россию.

Школьник был арестован в июне 2020 года, тогда ему было 14 лет. По версии следствия, подросток готовил убийство сотрудника школы и одного из учеников, для чего самостоятельно изготовил бомбу. Убедительных доказательств версии следствия нет, а выводы психиатра о невменяемости школьника вызывают сомнения, указывала защита.

После пребывания подростка в областной психиатрической больнице №1 главврач учреждения выдал справку о том, что заключение экспертизы в отношении школьника не соответствует действительности, сообщил 3 сентября 2021 адвокат Андрей Гордеев. Ранее такое же мнение высказал адвокат Сергей Башбаков. "Мне непонятно, как его признали невменяемым. На мой взгляд, он вменяемый, обычный нормальный подросток", – сказал он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.