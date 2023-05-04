04 мая 2023, 07:37

Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе потушен спустя 16 часов

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Спасатели потушили пожар на резервуаре с нефтепродуктами в Темрюкском районе, начавшийся в ночь на 3 мая, отчитался губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как сообщал "Кавказский узел", в поселке Волна в Темрюкском районе в ночь на 3 мая загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару был присвоен высший ранг сложности. По данным источников перед пожаром был слышен взрыв.

Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе потушен, отчитался в 20.52 мск 3 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в тушении пожара принимали участие как минимум 188 человек, в том числе сотрудники МЧС.

При этом о том, что произошел пожар, Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале 3 мая в 04.29 мск. Таким образом, сообщение о том, что пожар потушен, было опубликовано им спустя 16 часов.

Напомним, сегодня утром Кондратьев сообщил, что минувшей ночью произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в поселке Ильский в Северском районе. По словам источника в экстренных службах, резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате атаки беспилотника.

Также сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев информировал, что минувшей ночью на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе взорвался беспилотник.

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Автор: "Кавказский узел"

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