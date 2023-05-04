Батыр Лайпанов пожаловался на ухудшение состояния здоровья

04 мая 2023, 02:54

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Защита жителя Невинномысска Батыра Лайпанова, который заявил о фальсификации уголовного дела, добилась отсрочки для подготовки к прениям на фоне ухудшения состояния здоровья подсудимого.

Как писал "Кавказский узел", бывший сотрудник полиции Батыр Лайпанов добился отмены приговора по уголовному делу о взятке, отбыв часть срока, но при повторном рассмотрении обвинение запросило для него более строгое наказание - шесть лет лишения свободы. Дело о взятке Лайпанов называет сфальсифицированным, указывая на свой конфликт с сотрудниками спецслужб.

Сообщение о преследовании Батыра Лайпанова родственница мужчины прислала в редакцию "Кавказского узла" через форму обратной связи. Лайпанов, как утверждает его сестра, был осужден по сфабрикованному делу о взятке на 3,5 года, отбыл часть срока и освободился условно-досрочно, после чего приговор отменили. Дело поступило на новое рассмотрение и слушается повторно, при этом статью обвинения Лайпанову ужесточили.

Суд в Невинномысске согласился отложить выступление защиты Батыра Лайпанова в прениях и последнее слово подсудимого, сообщил "Кавказскому узлу" сам обвиняемый. По словам Лайпанова, состояние его здоровья на фоне процесса сильно ухудшилось, поскольку он "сильно нервничает". На ближайшем заседании защита Лайпанова намерена заявить об ущербе его здоровью.

«Я хочу, чтобы это все уже быстрее закончилось, чтобы было принято какое-то решение. Вся семья устала. Но в справедливость я не верю. Это как война с ветряными мельницами», - сказал Лайпанов.

На заседании в Невинномысском горсуде 28 апреля планировалось выступление защиты и последнее слово Лайпанова, но адвокат попросил суд отложить заседание "для более тщательной подготовки" к этому этапу. Несмотря на возражения прокурора, суд согласился перенести процесс на 18 мая.

Суд сначала отказывался переносить процесс, однако потом согласился с защитой, отметила сестра подсудимого Мадина, присутствовавшая на заседании.

«Суд решил, что брату хорошо бы побыть на майских праздниках дома. Батыр сказал, что говорить последнее слово не станет – не готовился», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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