03 мая 2023, 23:23

Парламент Армении ввел уголовное наказание за ущерб суверенитету

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Поправки в уголовный кодекс Армении вводят уголовное наказание за действия и публичные призывы, направленные на отказ от суверенитета.

Парламент Армении на сегодняшнем заседании принял во втором и окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс страны, предусматривающие тюремные сроки за насильственные действия, направленные на отказ от суверенитета, передал корреспондент "Кавказского узла".

Уголовно наказуемыми становятся действия и угрозы, направленные на насильственный отказ от суверенитета страны либо его частичное или полное ограничение. Наказание за такие действия при условии применения силы или соответствующей угрозы составит от 10 до 15 лет лишения свободы. За публичные призывы к отказу от суверенитета также предусмотрено уголовное наказание: от штрафа до трех лет лишения свободы.

Проект закона был представлен замминистром юстиции Армении Левоном Балаяном, который отметил, что в действующем кодексе уголовная ответственность определена лишь за свержение конституционного строя и призывы к насилию. За поправки проголосовали 59 депутатов при 31 воздержавшемся.

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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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