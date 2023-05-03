День возрождения карачаевского народа: трудности реабилитации

03 мая 2023, 19:02

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В Карачаево-Черкессии 3 мая отмечается как День возрождения карачаевского народа. В 1957 году в этот день на историческую родину прибыл первый эшелон с карачаевцами, которые были высланы в Центральную Азию в ноябре 1943 года. Памятная дата 3 мая была установлена в 1997 году.

Карачаевцы первыми среди кавказских горцев подверглись в годы Великой Отечественной войны репрессиям по сфабрикованным обвинениям, а позднее из исторических мест проживания также были выселены чеченцы, ингуши и балкарцы.

Как проходила депортация карачаевцев

В указе Президиума ВС СССР от 12 октября 1943 года "О ликвидации Карачаевской автономной области и административном устройстве ее территории"предписывалось: "Всех карачаевцев, проживающих на территории области, переселить в другие районы СССР, а Карачаевскую автономную область ликвидировать". Территория Карачая расчленялась и передавалась Грузии, Ставропольскому и Краснодарскому Краям. Указ был подписан председателем президиума ВС Михаилом Калининым.

В тексте указа утверждалось, что «многие карачаевцы» вели себя "...предательски, вступали в организованные немцами отряды для борьбы с советской властью, предавали немцам честных советских граждан, сопровождали и показывали дорогу немецким войскам, наступающим через перевалы в Закавказье, а после изгнания оккупантов противодействуют проводимым советской властью мероприятиям, скрывают от органов власти бандитов и заброшенных немцами агентов, оказывая им активную помощь" .

В монографии "Не по своей воле..." историк Павел Полян дает принципиальную оценку депортации карачаевского народа: "На наш взгляд, это чудовищное беззаконие и преступление против человечности". Историк обращает внимание, что не нашли никакого подтверждения доводы о массовом коллаборационизме карачаевцев. "Неприкрытой издевкой звучит следующая «статистика»: среди депортированных находилось 53 легализовавшихся бандита, 41 дезертир, 29 уклонившихся от призыва и 184 бандпособников. Впоследствии на месте было довыявлено и депортировано 329, а в других районах Кавказа еще 90 карачаевцев; кроме того, 2543 человек было демобилизовано из Красной Армии: вместо дома они тоже попали в спецкомендатуры" .

По данным "Мемориала"*, в 1943-1944 годах из Карачаево-Черкесии было депортировано около 70 тысяч человек. Депортированные были расселены в Средней Азии и Казахстане. В местах высылки карачаевцы столкнулись с нехваткой жилья, одежды и пищи: "целые семьи вынужденно ютились в полуразрушенных домах и землянках", смертность людей в таких условиях была очень высока.

Для силового обеспечения депортации были задействованы войсковые соединения общей численностью 53 327 человек. "Поскольку план по депортации рассчитывался на 62 842 человека, из них только 37 429 – взрослого населения, то на каждого взрослого безоружного карачаевца, включая женщин, приходилось чуть ли не по два вооруженных чекиста", указывает Полян .

Спецоперация продолжалась до 5 ноября. Первые вагоны с вынужденными переселенцами прибыли на место назначения 10-го, последние — 22-го ноября 1943 года. На месте депортированные столкнулись с нехваткой жилья, одежды и пищи, в результате чего целые семьи вынужденно ютились в полуразрушенных домах и землянках. В первые два года убыль населения составила более 23% от первоначальной численности переселенных. По мнению доктора исторических наук, профессора Мурата Каракетова, не будь депортации, численность карачаевцев в России к 2009 году была бы вдвое большей и составила бы 400-450 тысяч человек.

Депортированные карачаевцы были ограничены в правах. Они не имели права работать на руководящих должностях, служить в армии, поступать в вузы и училища, избираться депутатами, под страхом 20 лет каторжных работ выезжать за пределы назначенного поселения без спецпропусков. Демобилизованные с фронта возвращались на Кавказ, откуда отправлялись либо в места ссылки семьи, либо на лесозаготовки в Сибирь.

Фиксировались случаи побега, к пойманным применяли жесткие меры как к опасным преступникам. При этом "подавляющее большинство граждан СССР долгое время даже не догадывалось о происходивших в стране депортациях", – написала "Газета.Ru" .

В Карачаево-Черкесии Днем депортации карачаевского народа считается 2 ноября.

Возвращение домой

9 января 1957 года был издан Указ Президиума ВС, который "в целях создания необходимых условий для национального развития карачаевского народа" рекомендовал преобразовать Черкесскую Автономную область в Карачаево-Черкесскую, и постановил "считать утратившим силу запрещение карачаевцам возвращаться на прежнее местожительство".

В начале мая 1957 года началось массовое возвращение карачаевского народа на историческую родину после 14-летнего пребывания в местах депортации .

Первый эшелон с возвращающимися из депортации прибыл в Карачаевск 3 мая 1957 года. По Указу главы республики КЧР с 1997 года 3 мая отмечается в Карачаево-Черкессии как День возрождения карачаевского народа.

Незавершенная реабилитация

Реабилитация депортированных карачаевцев, начавшись во время хрущевской «оттепели», обошлась без территориальных конфликтов, но осталась незавершенной в моральном плане.

Закон "О реабилитации репрессированных народов" породил много точек напряженности, поскольку возвращение земель репрессированным народам оказалось невыполнимой задачей, считает Ян Рачинский. Закон о реабилитации репрессированных народов принимался с благими намерениями, но в нем с самого начала были заложены предпосылки для конфликта, указал Александр Черкасов, приводя в пример осетино-ингушский конфликт в 1992 году. Закон "О реабилитации репрессированных народов" принял 26 апреля 1991 г. Верховный Совет РСФСР, конкретные народы в нем не перечислялись.

При возвращении в Карачаево-Черкесии удалось избежать территориальных конфликтов. Территории, принадлежавшие карачаевцам на момент депортации, были возвращены им полностью, – считает председатель Российского конгресса народов Кавказа Алий Тоторкулов, уточняя, что "во все времена были как сторонники, так и противники объединения карачаевской и черкесской областей". "Все перемешалось: в черкесских районах есть карачаевские села и наоборот", - сказал он. Единственное исключение – город Кисловодск, который был районным центром Малокарачаевского района. Он был присоединен к Кавминводам по решению советской власти, но еще до депортации карачаевцев.

В 2016 году участники митинга в Карачаевске потребовали продолжить реабилитацию репрессированных, в частности увековечить память карачаевцев-участников Великой Отечественной войны. В июле этого же года депутаты и общественные деятели Карачаево-Черкесии выступили за принятие Госдумой РФ законопроекта о введении уголовного наказания за оправдание сталинских репрессий.

В 2018 году в заявлении главы "Конгресса карачаевского народа" Кады-ходжи Халкечева, приуроченном к 75-й годовщине депортации, отмечалось, что принятый в 1991 году закон "О реабилитации репрессированных народов" «остается не исполненным в полной мере». Халкечев отмечал, что во время депортации карачаевцев "17 186 бойцов - или каждый пятый представитель карачаевского народа - сражались против фашизма", а более 2 000 карачаевцев, женщин и мужчин, "были мобилизованы на строительство оборонительных рубежей". 23 карачаевца были представлены к званию Героя Советского Союза, высшую награду получили 11 человек.

Расследования и проверки, проведенные ранее генпрокуратурами СССР и РСФСР, а также прокуратурой Ставропольского края, позволили полностью опровергнуть обвинения в расстрелах раненых красноармейцев и еврейских детей, выдвинутые против карачаевского народа и ставшие поводом для выселения. .

Споры о дне возрождения

В 2019 году Председатель Российско-турецкого общества просвещения, культуры, дружбы и взаимодействия Мухаммад Карачай раскритиковал термин "возрождение" в названии праздника. «После возвращения возрождение получилось половинчатым. Нам не вернули автономию, государственность, а дали общую коммунальную квартиру вместе с нашими братьями-черкесами. Реабилитация карачаевского народа не была в полной мере осуществлена" – считает он. «Мы потеряли свою историю, свое название, культуру, адаты, традиции, многие вещи, будучи разбросанными по степям Средней Азии, районам Сибири. Народ был обречен потерять наследие предков, и сегодня мы переживаем падение нравов, языка, красивых традиций. Это как мина замедленного действия, заложенная тогда, при депортациях. По крупицам наши деятели собирают это наследие", - отметил общественный и религиозный деятель.

Дата самой депортации - 2 ноября – имеет куда большее значение, чем 3 мая, считает Карачай. "3 мая - это очень условный праздник для карачаевского народа, и он не может быть сравним с днем депортации. Можно ли сравнивать день рождения и день смерти самых любимых нами людей? Конечно же, день смерти важнее для нас, это день трагедии, это кровоточащая рана, это день геноцида и убийства народа, и с этой датой не сравнится ничего", - пояснил Мухаммад Карачай.

Председатель Конгресса карачаевского народа и председатель Союза репрессированных народов России Кады Халкечев полагает иначе. "Все же это дата возвращения. Какие бы тягости мы там не испытали, потеряв свой генофонд, тем не менее, народ выжил. В первую очередь, благодаря вере. Во-вторых, благодаря нашим устоям". Халкечев предложил принять единую дату памяти реабилитации всех репрессированных народов. Ей могла бы стать дата принятия соответствующего закона от 1991 года - 26 апреля.

Память о жертвах депортации

В память о жертвах депортации карачаевского народа в Кисловодске установлен памятник «Камень скорби» .

В 2005 году в Карачаевске был открыт Мемориальный комплекс жертвам депортации карачаевского народа, стала традицией отмечать этот праздник именно у мемориала

В Карачаево-Черкесском государственном университете установлена Стена памяти.

В селе Учкекен Малокарачаевского района – монумент жертв депортации карачаевского народа с указанием дат депортации «1943-1957». Памятник был открыт в день возрождения карачаевского народа. Автором скульптуры стал Народный художник Карачаево-Черкесской Республики Магомет Хабичев.

День возрождения карачаевского народа традиционно был отмечен торжественными собраниями, митингами и культурно-спортивными мероприятиями – конным переходом, скачками и автопробегом, выставками .

С 2017 года проводилась акция «Мы вернулись!».

*организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

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