Власти сообщили о гибели на Украине трех военных из Дагестана

03 мая 2023, 18:07

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Альберт Гаджиметов, Рауль Дадашев, Рамазан Омаров погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Дербентского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 440 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Шамиль Саидов стал 437-м жителем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Три жителя Дербентского района погибли на Украине, на школах, где они учились, сегодня установлены мемориальные доски, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Старший сержант Альберт Гаджиметов погиб 11 марта 2022 года, ему было 25 лет. Прапорщик Рауль Дадашев погиб 20 июня 2022 года, ему было 26 лет. Лейтенант Рамазан Омаров погиб 30 ноября 2022 года, ему был 21 год, следует из видео приложенного к публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 440 жителей Дагестана. Всего с начала военной операции власти и силовики к 18.00 мск 3 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1824 жителей юга России, в том числе 996 жителей СКФО и 828 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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