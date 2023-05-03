Родные погибшей во время ливня ростовчанки упрекнули чиновников в равнодушии

03 мая 2023, 13:42

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Представители властей Ростова-на-Дону не предложили помощь и не пришли на похороны 81-летней учительницы Лидии Радченко, тело которой было найдено в открытом ливневом коллекторе после сильного дождя, пожаловались родственники погибшей. Власти сразу связались с родственниками Радченко, а публично не комментировали инцидент по просьбе силовиков, заявил вице-мэр.

Власти Ростова-на-Дону несколько дней не комментировали публично гибель 81-летней учительницы Лидии Радченко по просьбе полиции, но сразу выразили соболезнования и предложили помощь семье, заявил 2 мая на пресс-конференции первый замглавы администрации Юрий Овчинников.

"У нас в администрации есть управление образования, там есть руководитель, который общался с родственниками. Более того, родственники, когда только было найдено тело Лидии Григорьевны, были на месте происшествия. Там были сотрудники практически всех моих управлений и ведомств. Там на месте с родственниками и были проведены разговоры, оставлены были все телефоны. Управление образования непосредственно разговаривало на счет похорон. Эта информация точная, и я за нее как бы отвечаю", - привело в тот же день его слова 161.ru.

Невестка погибшей Евгения Радченко заявила, что представители властей не связывались с родственниками. "Мы все эти дни ходили и возмущались. Ну хоть бы просто позвонили и выразили соболезнования хотя бы. Я не говорю уже о какой-то помощи. Никто не звонил, ничего не говорил, ничего не предлагал, хотя мой муж — сын Лидии Григорьевны — оставлял телефон свой следователям. Мы ходили и возмущались тут всей семьей. Ну как так? Как так вообще можно с людьми поступать? Дело даже не в каких-то финансах, просто по-человечески выразили бы соболезнования", - привело ее слова издание.

Учительницу, которая погибла 28 апреля, похоронили 30 апреля. По словам невестки, на похоронах были только близкие и коллеги, а единственным представителем власти оказалась знакомая Радченко из отдела образования. "Наша мама работала в школе, и единственный человек, кто был из отдела образования, — это ее знакомая. Они были лично знакомы и дружили", - процитировало Евгению Радченко издание.

Тело женщины 1942 года рождения было найдено в ливневом коллекторе на территории Октябрьского района, в связи с этим возбуждено дело о халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ), сообщило 2 мая областное управление СКР.

"Следствием восстановлены обстоятельства расследуемого события, в том числе место падения женщины в ливневый коллектор. Проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти погибшей, допрошены очевидцы произошедшего. В администрации города изымается необходимая документация по содержанию и эксплуатации ливневой системы водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Лидия Радченко была найдена мертвой в коллекторе открытого типа на Тульской улице после сильного ливня. Женщина больше 50 лет проработала в школе учителем английского языка, сообщило 2 мая ТАСС.

Правоохранительные органы рекомендовали властям не давать официальных комментариев СМИ в связи с гибелью женщины потому, что ими не установлены причины смерти Лидии Радченко, пояснил 2 мая Юрий Овчинников. "Поймите, сейчас главное — установить причины. И этим занимаются правоохранительные органы", - привело его слова donnews.ru.

Чиновник отметил, что участок ливневой канализации в этом месте действительно представляет собой открытый лоток, начинающийся от кромки дорог по Оганова и до пересечения Тульской и Авиамоторного. Однако он не предназначен для движения транспорта или людей.

По словам Овчинникова, этот участок ливнёвки находится на балансе, его чистят и регулярно обследуют: в частности, осмотр проводился 18 апреля и было установлено, что участок ливнёвки имеет нормативное пропускное состояние, пишет издание.

Очевидцы рассказали, что из-за высокого уровня воды пенсионерка не заметила открытую ливнёвку, течением её сбило с ног, и она провалилась в водосток. Женщина жила недалеко от места гибели и часто там гуляла, говорится в публикации.

"Кавказский узел" писал также, что 30 июня 2016 года во время ливня в Ростове-на-Дону погибла 14-летняя девушка. В июле того же года около 20 человек провели пикет с требованием об отставке Сергея Горбаня с должности мэра. Организаторы акции назвали сити-менеджера "ответственным за проблемы, которые возникают в городе после ударов стихии".

В ноябре 2016 года сити-менеджером Ростова-на-Дону по итогам конкурса стал Виталий Кушнарев. Сергей Горбань заявку на участие в конкурсе не подавал.

23 апреля 2019 года депутаты Ростова-на-Дону приняли отставку Виталия Кушнарева. На должность врио главы администрации был назначен его первый заместитель Алексей Логвиненко. 22 октября 2019 года он был выбран на пост сити-менеджера.

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