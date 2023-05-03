Регионы юга России вошли в число лидеров по оттоку работников

03 мая 2023, 12:55

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Адыгея и Калмыкия вошли в число регионов-лидеров по доле жителей, уехавших на заработки в другие регионы. Среди регионов с высоким числом выезжающих работников оказались также Волгоградская область и Дагестан, подсчитали аналитики FinExpertiza.

Как писал "Кавказский узел", во всех регионах Северного Кавказа, за исключением Чечни, в 2022 году вырос приток трудовых мигрантов. В Чечне число иностранцев, приехавших на заработки, снизилось на 2,7%, подсчитали в феврале аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Адыгея и Калмыкия вошли в число регионов, в которых наиболее высоко число людей, уехавших на заработки в другие регионы, сообщила 2 мая на своем сайте FinExpertiza, на публикацию которой обратило внимание "Кавказ.Реалии"*.

"Чаще всего уезжали из своего региона на заработки жители Подмосковья (18,5% от всех занятых), Адыгеи (18%), Ленинградской области (15,7%), Чувашии (12,9%), Марий Эл (12,1%), Калмыкии (10,3%), Еврейской автономной области (9,8%), Мордовии (9,4%), Башкирии (8,9%) и Брянской области (8,5%)", - говорится в материале на сайте аудиторско-консалтинговой сети.

Аналитики использовали данные выборочного обследования рабочей силы, которое на регулярной основе опросным методом проводит Росстат. Ежемесячная выборка составляет около 77 тысяч человек в возрасте от 15 лет. Результаты опроса распространяются на все население обследуемого возраста, поясняется в публикации.

Высокий показатель в Адыгее связан с ежедневной трудовой миграцией жителей республики в Краснодарский край. При этом в Краснодарском крае доля въезжающих работников - 2,5%, это связано с сезонными сельскохозяйственными работами и туристическими сезонами, говорится в публикации.

В число регионов с высоким абсолютным числом выезжающих работников вошли также Волгоградская область (61,4 тысячи человек) и Дагестан (56,3 тысячи человек).

По данным аналитиков, число россиян, работающих за пределами своего региона, в 2022 году сократилось на 7,4%, до 2,64 миллиона человек - это самый низкий показатель межрегиональной трудовой миграции с 2015 года.

Основными регионами, принимающими приезжих работников, стали Москва и Санкт-Петербург, а также северные и дальневосточные территории, где распространен вахтовый метод работы, говорится в публикации.

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