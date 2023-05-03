Защита потребовала возобновить расследование смерти Бачалиашвили

03 мая 2023, 09:55

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Адвокаты семьи программистки Тамар Бачалиашвили потребовали от Генпрокуратуры Грузии возобновить дело о смерти девушки после того, как следователь заявил о фальсификации доказательств в пользу версии о суициде.

Как писал "Кавказский узел", 2 мая прокуратура Тбилиси отчиталась о начале расследования возможной фальсификации доказательств по делу о смерти программистки Тамар Бачалиашвили. Следователь Серго Шубитидзе вызван на опрос в связи с его интервью, которое он дал одному из грузинских телеканалов, сообщило ведомство.

29 апреля следователь дал интервью журналистам, заявив, что не верит в самоубийство Бачалиашвили. Он рассказал об обстоятельствах дела, которые считает подозрительными, и предположил, что дело могло быть сфальсифицировано, сообщило 2 мая издание Netgazeti. Прокуратура объявила завершенным расследование дела о смерти Бачалиашвили 17 декабря 2020 года. Следователи тогда озвучили выводы, что она покончила жизнь самоубийством.

Адвокаты семьи Тамар Бачалиашвили 2 мая обратились в Генпрокуратуру Грузии с требованием возобновить следствие по делу о ее смерти, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из адвокатов Михаил Рамишвили.

По его словам, основанием для обращения стало заявление следователя Серго Шубитидзе в эфире одной из грузинских телекомпаний. "Следователь по делу сообщил, что доказательства по делу были незаконно получены, сфальсифицированы и стерты. Самое главное, что речь идет о доказательствах из телефона, есть еще из компьютера. По его словам, было дано указание, чтобы замять это дело. На наше обращение должно быть незамедлительное реагирование", - сказал Рамишвили.

В частности, по мнению защиты, все доказательства по делу должны быть пересмотрены. По словам Рамишвили, в зависимости от ответа Генпрокуратуры сторона защиты рассматривает варианты обращений также к международным организациям и международному сообществу.

Напомним, 22 июля 2020 года тело 23-летней Тамар Бачалиашвили было найдено на заднем сиденье ее автомобиля. Расследование было начато по статье "Незаконное лишение свободы", а затем и по статье "Доведение до самоубийства". Следователи не нашли следов насилия на теле. Мать девушки Теона Тамазашвили заявила, что не доверяет версии следствия о суициде дочери.

Семья Бачалиашвили настаивает на версии убийства, заявил в августе 2020 года Михаил Рамишвили. По его словам, об этом свидетельствуют стертые данные из компьютера и мобильного телефона Тамар за последние несколько дней ее жизни. В частности, невозможно определить, с кем она общалась, кто и каким образом вынудил ее выйти из дома в день ее исчезновения. "Этой информации нет ни в истории звонков, ни в мессенджерах, нет информации о ее локациях и перемещениях", – уточнил Рамишвили.

Ранее Рамишвили сообщил о том, что телефон девушки, в котором, по мнению ее семьи, хранилась вся информация, вскрыли без присутствия защитника, как и компьютер. По его словам, в телефоне не оказалось личной информации девушки, была удалена ее почта и аккаунт в соцсетях.

Мать Тамар Бачалиашвили в августе 2020 года требовала встречи с премьер-министром, чтобы выяснить, к файлам каких чиновников ее дочь получила доступ перед смертью. Перед этим обращением телекомпания «Формула» со ссылкой на источники в следственных органах сообщила, что Бачалиашвили, работавшая программистом, расшифровала секретные файлы, касающиеся трех высокопоставленных грузинских чиновников. По информации источников телекомпании, после этого Бачалиашвили стала получать угрозы, а затем ей была назначена встреча для передачи секретных файлов.

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