Российские военные отчитались о раздаче продуктов школьникам в Степанакерте

03 мая 2023, 08:36

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Миротворцы доставили в Степанакерт 223 тонны гуманитарного груза, школьникам выдали продуктовые наборы, отчиталось Минобороны России. Машины миротворцев беспрепятственно проезжают через пограничный пункт и пост полиции в Лачинском коридоре, сообщили азербайджанские силовики.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля азербайджанские активисты приостановили пикет в Лачинском коридоре, но дорогу взяли под контроль сотрудники полиции и внутренних войск Азербайджана. Несмотря на заверения азербайджанской стороны о возможности беспрепятственного проезда жителей Нагорного Карабаха по Лачинскому коридору, он все еще остается небезопасным, заявили 30 апреля власти Нагорного Карабаха.

Дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, была заблокирована с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста. 23 апреля азербайджанские пограничники установили пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор.

В Степанакерт на машинах миротворческого контингента доставлены 223 тонны гуманитарного груза, сообщило вечером 2 мая Минобороны России.

"Совместно с многофункциональным фондом «Мы Едины» проведена гуманитарная акция по выдаче продуктовых наборов учащимся школ в Степанакерте", - говорится в ежевечернем информационном бюллетене о деятельности миротворцев, размещенном на сайте Минобороны.

Из-за установки пропускного пункта на въезде в Лачинский коридор возникли проблемы с доставкой продуктов и товаров первой необходимости в Нагорный Карабах, спустя несколько дней ее удалось восстановить лишь частично, сообщили 25 апреля власти непризнанной республики.

На пограничном пропускном пункте (ППП) в начале Лачинской дороги у границы с Арменией установлена будка для сотрудника, проверяющего паспорт проезжающих, завершена наладка оборудования, сообщил вечером 30 апреля корреспонденту "Кавказского узла" источник в Пограничной службе Азербайджана. По его словам, через ППП проходят грузовые автомобили российских миротворцев. Источник отказался назвать число грузовиков и наименование грузов. "Внештатных ситуаций, конфликтов с гражданским населением на этом участке не зафиксировано", - добавил пограничник.

Новый ППП на Лачинской дороге работает, проверяя и пропуская "грузы гуманитарного характера", а на месте завершенного пикета активистов расположен пост внутренних войск Азербайджана и подразделения Шушинской полиции, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава общественного Центра научных исследований, один из организаторов пикета на Лачинской дороге Телман Гасымов.

Он добавил, что экоактивисты посадили на месте прекращенного пикета деревья, "территория приведена в первоначальный вид".

Сотрудник МВД Азербайджана также сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что автомобили миротворцев беспрепятственно проезжают через пост внутренних войск у города Шуша. Ведомство не фиксировало конфликтов дежурных сотрудников с местным населением, отметил он.

Напомним, карабахские активисты, которые требуют убрать азербайджанский пункт пропуска, 2 мая установили палатку. По их словам, акция продлится до тех пор, пока требование не будет выполнено.

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