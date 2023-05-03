Солдат погиб в воинской части в Азербайджане

03 мая 2023, 06:09

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В результате выстрела в одной из воинских частей в Физулинском районе погиб солдат Рамиль Мамедов.

Как писал "Кавказский узел", 8 января Каспийский институт военных исследований (CDSI) опубликовал отчет о потерях среди азербайджанских военных в 2022 году. По данным института, погибло не менее 145 военнослужащих, причем 87 из них являются боевыми потерями, 58 - небоевыми.

Военная прокуратура Физулинского района Азербайджана сообщила о гибели в одной из воинских частей рядового Рамиля Мамедова. По данным ведомства, гибель произошла в результате применения огнестрельного оружия, информирует 2 мая oxu.az.

По факту гибели солдата возбуждено уголовное дело по статье 125 УК Азербайджана (доведение до самоубийства), опрошены свидетели, сообщает Trend.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 марта от огнестрельного ранения в Азербайджане погиб военнослужащий Назарзаде Нихад Натиг оглу.

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