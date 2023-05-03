Апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу сочинки Анны Нуцерхановой

03 мая 2023, 04:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Краснодаре отказал жительнице Сочи Анне Нуцерхановой, обвиняемой в мошенничестве после отказа оказывать юридические услуги бизнесменам, в апелляции по поводу ареста имущества ее бабушки.

Как писал "Кавказский узел", сочинка Анна Нуцерханова обвинена в мошенничестве после того, как отказалась оказывать юридические услуги бизнесменами, построившим бетонный завод в особо охраняемой территориальной зоне. Суд наложил арест на имущество ее бабушки Татьяны Кинщак, несмотря на то, что к нему Нуцерханова не имеет никакого отношения.

2 мая суд апелляционной инстанции в Краснодаре отказал Анне Нуцерхановой в апелляции по поводу ареста имущества ее бабушки. По словам адвоката Сергея Костюка, судья мотивировал решение тем, что «защищает имущество бабушки от мошенников» и рекомендовал адвокату «в следующий раз привезти бабушку с собой на суд».

При этом корреспонденту "Кавказского узла" Костюк признался, что не совсем понял, что именно хотел сказать этими высказываниями судья. Адвокат также отметил, что апелляция бабушки Анны Нуцерхановой была фактически проигнорирована сочинским судьей.

Сергей Костюк назвал решения сочинского и краевого судей «безапелляционным нарушением прав на собственность человека, даже не являющегося участником ни гражданского, ни уголовного процесса».

Бабушка Анны Нуцерхановой Татьяна Кинщак напомнила корреспонденту "Кавказского узла", что имущество, на которое наложен арест, к ее внучке не имеет никакого отношения, было куплено ею до возбуждения уголовного дела на внучку. Пенсионерка предполагает, что арест имущества связан с тем, что она ранее ходатайствовала, чтобы домашний арест ее внучки был организован по месту ее жительства.

Анна Нуцерханова призналась корреспонденту "Кавказского узла", что расстроена вердиктом апелляционного суда и намерена обжаловать его в кассации после того, как решение суда с мотивировкой будет передано ей и адвокату.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.