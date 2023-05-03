03 мая 2023, 01:16

Участники бессрочной акции в Нагорном Карабахе потребовали отвода азербайджанских войск

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Активисты, установившие палатку на дороге Степанакерт – Шуши, потребовали, помимо демонтажа азербайджанского КПП и разблокировки Лачинского коридора, полного прекращения огня, обеспечения безопасности жителей Нагорного Карабаха, а также вывода азербайджанских войск из региона.

Как писал "Кавказский узел", карабахские активисты, которые требуют убрать азербайджанский КПП, установленный в Лачинском коридоре, 2 мая установили палатку. По их словам, акция продлится до тех пор, пока требование не будет выполнено.

28 апреля азербайджанские активисты приостановили пикет в Лачинском коридоре, но дорогу взяли под контроль сотрудники полиции и внутренних войск Азербайджана. Несмотря на заверения азербайджанской стороны о возможности беспрепятственного проезда жителей Нагорного Карабаха по Лачинскому коридору, он все еще остается небезопасным, заявили 30 апреля власти Нагорного Карабаха. Студенты и старшеклассники инициировали сбор подписей под петицией с требованием воспрепятствовать политике Азербайджана в отношении карабахских армян. Представители карабахской оппозиции призвали жителей и власти непризнанной республики провести массовый митинг и потребовать от Азербайджана убрать пропускной пункт из Лачинского коридора, а от российских миротворцев - взять дорогу под свой контроль.

Помимо палатки, которую карабахские активисты установили на дороге Степанакерт-Шуши, они установили также баннер, на одной половине которого написали требование "убрать азербайджанский КПП, расположенный в Лачинском коридоре, и открыть путь к жизни», а на другой половине баннера - «Свободный Арцах приветствует вас», передает корреспондент "Кавказского узла".

Активисты не ограничились требованием убрать азербайджанский КПП и разблокировать Лачинский коридор, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из участников акции Давид Багрян. «Мы требуем также вывода вооруженных сил Азербайджана [...], полного соблюдения режима прекращения огня, обеспечения выполнения положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и решений Международного суда правосудия ООН», - заявил Багрян.

По его словам, активисты обращаются «к государствам-членам Совбеза ООН, руководителям стран-членов сопредседательства МГ ОБСЕ, к президенту РФ, как руководителю страны, осуществляющий в Арцахе (Нагорном Карабахе) миротворческую миссию, к премьер-министру Армении, как главе правительства, выступающего гарантом безопасности Арцаха (Нагорного Карабаха)».

Он также добавил, что призыв звучит и для жителей Нагорного Карабаха, «политических и неполитических сил, общественных организаций, просто соотечественников присоединиться к нашей акции и к требованиям». При этом Багрян отметил, что большая часть молодежи пока занята сбором подписей, и на месте акции поочередно будет находиться небольшая группа.

«Наша цель - защитить Родину, потому что за нас это никто не сделает. Наша единственная надежда - это мы. Каждый обязан присоединиться к акции, основная цель которой - добиться выполнения требования о защите пунктов трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, все пункты которой периодически нарушаются. Мы требуем, чтобы дорога была открыта и работала, как прежде, чтобы наша связь с Матерью-Арменией была бесперебойной, а на дороге находились только российские миротворцы», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Давид Каграманян.

Дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, была заблокирована с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста. 23 апреля азербайджанские пограничники установили пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор.

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Примечание:

"США выразили обеспокоенность в связи с КПП на въезде в Лачинский коридор", "Участники форума в Ереване потребовали внимания властей к проблемам армянских беженцев", "Военные аналитики описали работу азербайджанского КПП на мосту Хакари".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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