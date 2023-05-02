Элистинец отправлен в СИЗО по делу о демонстрации нацисткой символики

02 мая 2023, 20:47

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Житель Калмыкии, привлекавшийся к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики, арестован по аналогичной уголовной статье, сообщило следствие.

44-летнего жителя Калмыкии отправили в СИЗО по уголовному делу о повторной демонстрации нацистской символики, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД- Инфо"*.

По данным следствия, 6 мая и 24 июля 2022 года мужчина опубликовал изображения с нацистской символикой в одной из соцсетей. Ранее он уже был привлечен к ответственности по административной статье по статье о публичной демонстрации нацистской симовлики.

Следствие сообщило, что уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных региональными У управлениями ФСБ и Центра противодействия экстремизму МВД. Обвинения предъявлены по статье о публичном демонстрировании нацистской символики лицом, подвергнутым административному наказанию за любое из административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 КоАП (часть 1 статьи 282.4 УК РФ, предусматривает до четырех лет лишения свободы), говорится в сообщении на сайте Следкома Калмыкии.

Как следует из информации на сайте Элистинского городского суда, в 2022 году было рассмотрено три административных дела о демонстрации нацистской символики, в том числе в отношении Алтана Очирова, по всем делам вынесено постановление о назначении административного наказания. В 2023 году было рассмотрено одно дело, суд также назначил обвиняемому наказание.

"Кавказский узел" писал, что 13 апреля 2022 года суд поместил под стражу работника администрации Элисты Алтана Очирова, которому вменялась статья о распространении ложной информации о вооруженных силах России. 18 октября 2022 года Очиров был приговорен к трем годам лишения свободы, вину он не признал. Верховный суд Калмыкии в декабре 2022 года увеличил ему срок лишения свободы до пяти лет.

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