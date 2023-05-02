Волгоградцы выступили против убийства бездомных собак

02 мая 2023, 13:08

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Жители Волгограда записали коллективное видеообращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором выступили против поправок в законодательство, которые разрешат убивать бездомных собак. Комментаторы в YouTube поддержали волгоградцев.

Как сообщал "Кавказский узел", в регионах юга России актуализировалась проблема с бездомными животными. В частности в Астрахани местные жители провели несколько пикетов, на которых потребовали отменить запрет на умерщвление бродячих собак. 23 апреля акцию провели также жители Краснодара. Однако они призвали власти не допустить ужесточения законов об отношении к бездомным животным.

Коллективное видеообращение жителей Волгограда к председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором они выступили против умерщвления бездомных собак, было опубликовано сегодня на YouTube-канале "Я с тобой".

"Уважаемый Вячеслав Викторович! <…> К вам за помощью обращаются жители города Волгоград, обеспокоенные внесением в Государственную думу законопроектов о внесении изменений в Федеральный закон РФ от 27 декабря 2018 года №498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными", – сказала на видео одна из жительниц Волгограда.

Другая волгоградка отметила, что инициаторы этих законопроектов в качестве аргумента ссылаются на неэффективность программы, известной как "отлов – стерилизация – вакцинация – возврат" (ОСВВ).

"Этот законопроект основан на ошибочных выводах группы депутатов и глав регионов, в которых саботируется программа ОСВВ и расхищаются миллионы бюджетных средств. В Волгограде так же отмечается снижение численности безнадзорных животных и жалоб граждан, однако, в основном благодаря некоммерческим организациям, осуществляющим ОСВВ по грантам, и волонтерам", – сказала она.

Еще одна местная жительница обратила внимание, что в Волгоградской области есть два приюта для животных, и что по городу отловом безнадзорных животных занимается МБУ "Северное". "Договоры с приютами о передаче животных не заключены, в результате животные в нарушение 498-ФЗ, выпускаются назад", – подчеркнула волгоградка.

"Возникает логичный вопрос: почему при наличии двух муниципальных приютов собаки туда не передаются, и существуют ли эти приюты на самом деле?" – задалась она вопросом.

Другая жительница Волгограда указала, что для того, чтобы понять реальную картину проблемы с бездомными животными, необходимо провести проверку. "[Необходимо] оценить степень реализации всех мер, предусмотренных 498-ФЗ, а также проверить реальное существование и функционирование муниципальных приютов", – уточнила жительница.

По мнению еще одной волгоградки, убийство бездомных собак не просто не гуманно, но и неэффективно. При отсутствии обязательной стерилизации, а также запрета на бесконтрольное разведение, улицы города будут неизбежно пополняться новыми безнадзорными животными.

Другая жительница Волгограда зачитала просьбу жителей к председателю Госдумы не допустить разрешения на умерщвление бездомных собак. "Уважаемый Вячеслав Викторович! Просим вас, как председателя Государственной думы, не допустить принятия вышеуказанных законопроектов, так как передача полномочий и разрешение на убийство животных регионам не решат проблему с бездомными животными, а только позволит недобросовестным чиновникам бесконтрольно расхищать бюджетные средства", – сказала она.

Комментаторы поддержали обращение жителей Волгограда

Это видео на YouTube-канале "Я с тобой", на который подписаны 19 пользователей, на 13.40 мск набрало 243 просмотра и 29 комментариев. Большая часть их авторов поддержала волгоградцев.

"Мы против убийственных законов. Люди! Мы должны оставаться людьми", – написала Ирина Романова.

"Мы против убийства невинных животных, это жестоко и бесчеловечно! Меньше красть надо. Мы сами участвовали в оплате отлова и стерилизации бездомных собак и кошек. А где же средства выделяемые государством?" – задалась вопросом Олеся Киселева.

"Надо наказывать нерадивых хозяев, которые выкидывают своих животных на улицу. Бедные животные не виноваты. За что их убивать?" – подчеркнула Алена Губанова.

"Если мы ратуем за воспитание наших будущих поколений на принципах высокой морали и нравственности, то принятие таких законов идёт вразрез с целями нашего президента и всего народа", – написала Наталья Пильдус.

"Нет убийству бездомных животных! Надо помочь им выжить и жить. Строить приюты и исполнять программу ОСВВ добросовестно. Спасибо всем волонтёрам и неравнодушным людям", – отметил пользователь School11 OlgaBorisenok.

"Волгоград против убийства животных", – написала Любовь Матвеева.

"Кавказский узел" также писал, что 26 марта в Астрахани было обнаружено тело местной жительницы со следами укусов собак. По одной из версий, она погибла в результате нападения бездомных животных.

В январе 2022 года депутаты думы Астраханской области обратились в Госдуму с просьбой разрешить умерщвление бездомных собак, проявляющих агрессию и представляющих опасность для человека. Обращение было разработано после многочисленных жалоб местных жителей на проблему с бродячими собаками, а также из-за роста числа пострадавших от укусов.

Ранее, 27 ноября 2022 года, на территории скотомогильника в Приволжском районе Астраханской области были обнаружены около 60 трупов бездомных собак со следами издевательств. Пользователей соцсетей возмутило жестокое убийство животных, и они призвали правоохранителей найти и наказать тех, кто совершил его.

31 декабря 2022 года зоозащитникам удалось получить доступ в астраханский "Экоприют" для животных. Условия содержания животных они посчитали возмутительными. 8 февраля стало известно, что руководители "Экоприюта" заподозрены в мошенничестве.

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