Спасатели отменили все ограничения на движение по Транскаму

02 мая 2023, 11:13

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На Транскавказской автомагистрали отменены все ограничения на движение транспорта, введенные ранее из-за ухудшения погоды, сообщили сегодня спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 30 апреля Транскавказская магистраль была закрыта из-за ухудшения погоды. На следующий день ограничения были сняты.

Управление МЧС по Северной Осетии вечером 1 мая в своем Telegram-канале информировало, что Транскам закрыт из-за ухудшения погоды.

Движение по Транскавказской автомагистрали возобновлено, сообщили пресс-служба управления МЧС Северной Осетии.

"Разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке "населенный пункт Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях с 08.30 мск", – процитировал Интерфакс" пресс-службу.

"Кавказский узел" также писал, что 30 апреля водители и пассажиры около 25 автомобилей, следовавших из Северной Осетии в Южную, были вынуждены провести ночь в горах после того, как неожиданно из-за камнепадов был введен запрет на движение по Транскавказской магистрали. Водители не смогли вернуться во Владикавказ из-за того, что обратный путь был отрезан непогодой.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

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