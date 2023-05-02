Пикет в поддержку Гаджиева нашел отклик у жителей Махачкалы

02 мая 2023, 10:16

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В Махачкале прохожие и водители машин выражали поддержку участнику одиночного пикета в поддержку арестованного журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, рассказал его коллега Идрис Юсупов. Силовики не пытались помешать акции, отметил он.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 мая журналист Идрис Юсупов провел в Махачкале одиночный пикет, на котором потребовал освободить арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева.

Коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы, рядом со зданиями МВД и УФСБ по Дагестану. 24 апреля такие пикеты провели журналист "Нового дела" Идрис Юсупов и заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. Журналисты считают, что Гаджиев преследуется из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Одиночный пикет журналиста Идриса Юсупова начался в 13.00 мск и завершился 14.00 мск. На месте проведения одиночной акции присутствовал отец Гаджиева, пришедший понаблюдать за акцией в поддержку своего сына. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал сам Идрис Юсупов.

"Очень много было внимания и со стороны прохожих, и со стороны местных жителей, и со стороны туристов, которые проходили через это оживленное место", – рассказал он.

Водители выражали поддержку журналисту сигналами и жестами, люди также плакат, который он держал в руках. "Например, большой туристический автобус проезжал мимо и оттуда даже рукой махали. То есть кто-то, кто был в курсе, выражал поддержку одиночному пикету", – отметил Юсупов.

Журналист уточнил, что за время проведения пикета к нему подошли не менее 15 прохожих, они читали надпись на плакате, интересовались темой пикета. Некоторые из них спрашивали о Гаджиеве и про его уголовное дело.

"Сразу после того, как развернул плакат подошла местная жительница с ребенком, обратила внимание. Потом подошло еще несколько человек – по одному, по двое, по трое и фотографировали. Были те, которые интересовались уголовным делом. Были и те, кто спрашивал о том, закончился ли суд на какой стадии сейчас. Были и те, которые впервые видели плакат с требованиями", – рассказал Юсупов.

Активность прохожих и повышенное внимание к одиночному пикету он связал с выходным днем и благоприятной погодой.

Каких-либо препятствий в проведении пикета со стороны сотрудников полиции не было. К Юсупову подошли сотрудники патрульно-постовой службы и потребовали личные данные, а затем подошел участковый сотрудник полиции и взял у него письменные объяснения.

"Написал, что вышел на одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева с требованием свободы для него, потому что считаю обвинения в его адрес абсурдными, уголовное дело сфальсифицированным. Без доказательств человек уже четвертый год находится под стражей", – подчеркнул журналист.

Советский районный суд Махачкалы назначил рассмотрение административного дела по административному исковому заявлению заместителя главного редактора "Черновика" Магомеда Магомедова. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал сам Магомедов.

Ранее журналист обратился с заявлением, в котором потребовал признать незаконными действия сотрудников отдела полиции по Советскому району Махачкалы, которые доставили Магомедова в отдел полиции после одиночной акции в поддержку Гаджиева.

Незаконными Магомедов потребовал признать действия полицейских, выраженные "в задержании, доставлении и удержании в отделе полиции".

Заседание поэтому иску запланировано на 18 мая.

Напомним, с июня 2019 года Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. По версии следствия, они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.

Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который был объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

"Кавказский узел" также писал, что на последнем заседании, 13 апреля, суд продлил на три месяца срок ареста обвиняемых. Ранее, 23 марта, на заседании по делу Гаджиева, Ризванова и Тамбиева суд отклонил ходатайство Тамбиева, который попросил признать недопустимым доказательством его первые показания, полученные под давлением. 6 апреля суд отклонил аналогичное ходатайство Ризванова. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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