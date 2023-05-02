Кубанскому Свидетелю Иеговы* отказано в условно-досрочном освобождении

02 мая 2023, 05:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Краснодарском крае отказал Свидетелю Иеговы* Александру Николаеву из станицы Холмской в досрочном освобождении из колонии.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года Абинский райсуд признал 48-летнего Свидетеля Иеговы* из станицы Холмской Александра Николаева участником деятельности экстремистской организации и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. 22 октября 2022 года апелляционная инстанция в Краснодаре не удовлетворила жалобу на приговор Николаеву.

По версии следствия и суда, Александр Николаев совершил преступление против "основ конституционного строя и безопасности государства" в связи с тем, что изучал с родными и близкими библейский рассказ о рождении у патриарха Иакова сыновей и дочери. В уголовном деле не было ни одного потерпевшего, а в вину отцу пяти детей было поставлено посещение единственной встречи верующих. Прокуратура требовала для него три года колонии.

Апшеронский районный суд в Краснодарском крае отказал в условно-досрочном освобождении Свидетелю Иеговы* из станицы Холмской Александру Николаеву, пишет 1 мая "ОВД-Инфо"**.

Николаев должен освободить из исправительной колонии в городе Хадыженске в конце сентября.

Напомним, уголовное дело Александра Николаева было возбуждено в начале апреля 2021 года, а через некоторое время в нескольких домах Свидетелей Иеговы* в станице Холмской прошли обыски. У Николаева были изъяты электронные устройства, детский рисунок, открытка с библейским стихом и книга о семейной психологии. 4 октября он был арестован по обвинению в участии в деятельности экстремистской организации. Его адвокат Антон Омельченко заявил, что документы по делу были сфальсифицированы.

Помимо Николаева, не менее четырех верующих из станицы Холмской были приговорены к лишению свободы по обвинению в экстремизме. Так, Василий Мелешко был осужден на три года лишения свободы, к 7,5 года был приговорен 63-летний Александр Ившин, 46-летнему Олегу Данилову назначили три года, а 44-летнему Александру Щербине - два года колонии.

В августе 2022 года Кассационный суд в Краснодаре оставил в силе приговор Александру Щербине. Ранее суды оставили в силе приговоры Александру Ившину, Олегу Данилову и Василию Мелешко.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.