Сочинец отстаивает право на квартиру в доме для ветеранов

02 мая 2023, 03:28

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Власти Сочи отказываются передавать пенсионеру Николаю Бескровному в собственность жилье, которое было выделено его отцу, ветерану Великой Отечественной войны. Он обратился в прокуратуру с просьбой помочь ему в оформлении собственности на квартиру. По словам Бескровного, отказывая ему в праве на жилье, местные чиновники при этом распределяют такие квартиры между собой.

Сообщение от жителя Сочи Николая Бескровного о нарушениях при распределении квартир для ветеранов Великой Отечественной войны пришло на sms-сервис "Кавказского узла".

По словам Бескровного, он - сын инвалида Великой Отечественной войны и сам является инвалидом. С 2006 года он ходит по кабинетам чиновников "в тщетной попытке добиться квартиры", которая его отцу положена по ФЗ "О ветеранах". Отец Бескровного умер в 2007 году, "не дождавшись квартиры, которую мог бы оставить своему сыну, как благодарность от государства". Квартиры, где они проживали с отцом, была опечатана спустя несколько дней после его смерти.

"У меня уже пачка бумаг-отписок, а живу в квартире "специального назначения", которую не могу приватизировать. То есть типа интерната. В том доме, где все наши чиновницы администрации Сочи получили бесплатные квартиры, приватизировали и, уже продав, свалили из города", - написал Бескровный.

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Житель Сочи Николай Бескровный в канун майских праздников обратился в прокуратуру города с очередным заявлением по факту волокиты с передачей ему в собственность жилья в доме для ветеранов, которое было предоставлено его отцу и ему в 2006 году в соответствии с постановлением главы города.

Бескровный показал корреспонденту "Кавказского узла" пачку своих заявлений и отписок, которые скопились у него с 2006 года. "Уже 17 лет идет борьба за 17 квадратных метров, которые государство выделило моему отцу и мне, чтобы я мог ухаживать за отцом. В 2006 году вручали ключи от нового дома для ветеранов с помпой. Выстроили всех ветеранов в ряд и, выкрикивая фамилии, вручали открытки и ключи. Моему отцу выдели квартиру № 20 по улице Мацестинская, 9/1. Мы тут и живем с супругой после смерти отца, другого жилья у нас нет. Был еще садовый участок, но и тот арестовали и фактически отобрали, хотя мы пользовались им более 20 лет. Теперь вдруг наш участок стал землей нацпарка", - рассказал пенсионер 1 мая.

15 октября 2022 года Генпрокуратура подала иск к сочинским предпринимателям и землевладельцам об изъятии участков из-за нецелевого использования. Суд удовлетворил иски Генпрокуратуры, лишив участков 74 ответчиков. Предприниматели обратились к президенту Владимиру Путину по поводу ситуации с изъятием земель, отметив, что из-за этого под угрозой исчезновения оказалась вся чайная отрасль Краснодарского края. 26 ноября в Госдуме состоялся круглый стол, на котором обсуждалось изъятие земель, была принята резолюция о необходимости внести изменения в законодательство о недопустимости изъятия участков у добросовестных предпринимателей. Представитель Генпрокуратуры России пообещал, что с добросовестными фермерами Адлерского и Хостинского районов Сочи, чьи земли должны быть изъяты, будут заключены договоры, после чего они смогут продолжить работу.

По словам Бескровного, его отец умер в 2007 году в возрасте 94 лет. "То есть в 2006 году он ключи получил, мы заселились, а в 2007 году он умер. Но весь этот год, когда он был жив, я пытался зарегистрировать отца в квартире и помочь ему оформить полученную квартиру в собственность. Но чиновники умышленно тянули время, видимо, ожидали смерти моего отца. И они дождались, в 2007 году его не стало. Я еще не успел отца похоронить, вернулся, а дверь была уже опечатана. И тут начались "хождения по мукам". Теперь я пытался приватизировать квартиру на себя и прописаться в ней с супругой. Но все эти годы чиновники тянули лямку и исправно писали мне отписки о том, что это специализированный фонд, о том, что мне не полагается жилье и приводили прочие, не отвечающие закону доводы", - рассказал он.

По словам пенсионера, в конце концов им с супругой удалось прописаться в этой квартире, и то через суд почти через 15 лет борьбы". "Потом чиновники надумали менять нумерацию и наша квартира с № 20 превратилась в № 23. Вам не передать все пережитые издевательства. Пока мы бились за жилье, которое полагается нам по закону, наши соседи - чиновники мэрии спокойно приватизировали квартиры ветеранов в нашем доме на себя и их продавали, что говорит о том, что они не только не имели прав на это жилье, а вообще не нуждались в нем. Все это мы и просим прокуратуру проверить и вернуть это жилье государству, а за нас заступиться и помочь нам получить то, что полагается по закону", - рассказал он.

В одном из ответов на обращение Бескровного от 2021 года представитель мэрии Сергей Робилко сообщил, что «квартиры в многоквартирном доме № 9/1 по улице Мацестинской Хостинского района муниципального образования Сочи, за исключением помещении, принадлежащих на праве собственности третьим лицам, являются муниципальной собственностью, включены в состав имущества муниципальной казны и переданы администрации Хостинского район муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, как уполномоченному органу по управлению объектами муниципальной казны в отношении объектов жилищного фонда". "Указанный дом не отнесен к категории специализированных домов системы социального обслуживания населения. Квартиры в нем включены в специализированный жилищный фонд с отнесением к категориям служебных жилых помещений и жилых помещений системы социального обслуживания населения, а также социального использования, предоставленных на условиях договора социального найма. В настоящее время вы состоите на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по Хостинскому району муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. Учетный номер в списке граждан муниципальной подведомственности — 3261 [...] Правом на внеочередное предоставление муниципального жилого помещения по договору социального найма не обладаете. Учитывая вышеизложенное, жилое помещение муниципального жилищного фонда по договору социального найма вам будет предоставлено в порядке очередности, исходя из времени принятия на учет при наличии правовых оснований", - говорится в ответе чиновника.

Юрист заявила о праве Бескровного на жилье

Юрист Елена Диденко подтвердила, что в Сочи действительно несправедливо распределяют жилье в целом и в конкретном доме, упомянутом Бескровным, в частности.

"Нам известны случаи приватизации ветеранского жилья чиновниками и его продаж. Значит получается, что ничего невозможного нет. Если жилье получают, приватизируют и продают те, кто на это никаких прав не имеет, то те, кто имеет права на это жилье, тем более должны его получать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам юриста, ветеранам Великой Отечественной войны полагается жилье в собственность на основании Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", а именно статьи 40 ("Жилищное обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны и равных им лиц").

"Согласно данной статье, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны и равные им лица, не имеющие жилья или живущие в непригодном для проживания жилье, имеют право на жилую площадь в собственность или предоставление жилого помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 1995 года № 27-ФЗ "О государственном социальном пособии ветеранам", ветеранам Великой Отечественной войны, не имеющим жилья или проживающим в непригодном для проживания жилье, может быть предоставлено государственное социальное пособие на приобретение жилого помещения. Имеют ли право дети унаследовать выданное жилье ветеранам после их смерти? Да, дети ветерана Великой Отечественной войны имеют право на наследование жилья, выданного их родителям ветеранам, после их смерти. В соответствии с Законом Российской Федерации "О ветеранах". При этом жилое помещение может быть передано в наследство в соответствии с законом об установлении порядка наследования. Если ветеран оставил завещание, то права на жилое помещение могут быть переданы указанным в завещании наследникам. Если завещания нет, то наследование происходит по закону, в соответствии с которым наследники первой очереди являются супруг, дети, родители, а в их отсутствие - ближайшие родственники", - рассказала Диденко.

То есть, по ее словам, "если жилое помещение ветерана Великой Отечественной войны было передано, но не оформлено в собственность при его жизни, то после смерти ветерана оно может быть передано наследникам в соответствии с законом об установлении порядка наследования.

Елена Диденко рекомендовала Николаю Бескровному обратиться с заявлением к прокурору, в котором просить защитить его права в суде.

Распределение квартир между чиновниками - устоявшаяся для Сочи практика

Сотрудник прокуратуры одного из районов Сочи на условиях анонимности сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в городе действительно нередко переводят жилье из одного статуса в другой без наличия каких-либо на то оснований. Затем, по его словам, в жилье для очередников или внеочередников заселяются чиновники, приватизируют его и продают.

«Заявители получают лишь отписки, в которых имитируется «работа» правоохранительной системы», - пояснил он.

Представитель прокуратуры показал корреспонденту ряд постановлений высших чиновников Сочи, из которых следует, что в новостройках часть квартир отходит в собственность муниципалитета, который должен распределять их очередникам и внеочередникам, но распределяет между чиновниками, которые приехали работать в Сочи из других регионов.

По мнению собеседника, за распределением жилья необходим общественный контроль, а также огласка неправомерных действий чиновников. Что касается ситуации с Николаем Бескровным, то, по мнению сотрудника прокуратуры, его права нарушены, он имеет полное право на указанную квартиру, выделенную его отцу. «По закону прокуратура должна заступиться за этого человека и подать в его интересах иск в суд на мэрию, обязав ее передать квартиру в собственность», - заявил он.

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