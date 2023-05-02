Спикер парламента Грузии заявил о росте поддержки "Грузинской мечты" после промежуточных выборов

02 мая 2023, 02:29

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Предварительные итоги промежуточных выборов в парламент и советы муниципалитетов в Грузии показали победу "Грузинской мечты". Не дождавшись окончательных итогов, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о проигрыше оппозиции и попытках прийти к власти недемократическим путем.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля в Грузии состоялось голосование на промежуточных выборах в парламент и советы муниципалитетов. В списках избирателей числятся умершие люди, заявил кандидат в депутаты парламента от "Свободной Грузии".

В Грузии 29 апреля состоялись промежуточные и внеочередные выборы в парламент и сакребуло, а также мэров муниципалитетов. Во всех десяти муниципалитетах, по данным ЦИК Грузии, в выборах приняли участие 55 363 избирателя. Самая высокая явка зафиксирована в Ахалцихе, она составила 47,8%.

По словам пресс-спикера ЦИК Натии Иоселиани, это были первые выборы в стране, которые прошли в электронном виде. Всего было открыто 165 избирательных участков. На 117 из них голосование проходит с использованием аппаратов для верификации избирателей, голосования и подсчета голосов. Кроме того, на этих выборах впервые пройдут процедуру маркировки те избиратели, которые проголосуют с помощью переносных урн.

Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили также сообщил, что "любой желающий имеет возможность наблюдать за процессом подведения предварительных итогов выборов в режиме онлайн".

По словам исполнительного секретаря "Грузинской мечты" Мамуки Мдинарадзе, "хорошо, что выборы прошли в электронном виде". "Если были какие-то недостатки, это поможет нам сделать выводы к следующим выборам, улучшить что-то. Эти выборы позволили выявить все плюсы и минусы, которые могли быть на момент проведения электронных выборов", - сказал он в эфире "Рустави 2".

ЦИК также сообщил, что на выборах было зарегистрировано беспрецедентное количество международных наблюдателей - 55 от избирательных администраций 12 стран, а также международных организаций и посольств. За выборами также наблюдали 457 наблюдателей от 22 местных наблюдательных организаций.

Предварительные итоги выборов были подведены на следующий день. На выборах в сакребуло Гурджаани Зураб Мухулишвили набрал 1347 голосов, в Тианети Иосеб Матурели - 345 голосов, в Ахалцихе Роин Небадзе - 463 голоса, в Ткибули Георгий Кереселидзе - 321 голосов, в Кутаиси Михаил Гиоргадзе - 5331 голос. Все кандидаты - представители "Грузинской мечты".

По итогам внеочередных выборов мэра Цагери кандидат от "Грузинской мечты" Леван Залкалиани получил 2158 голосов, в Тержоле его однопартиец Манучар Робакидзе - 9559 голосов.

Кроме того, по предварительным результатам промежуточных выборов в парламент Грузии в мажоритарных округах Поти, Сенаки и Хоби кандидат от "Грузинской мечты" Георгий Хахубия получил 24 646 голосов или поддержку 95,32% избирателей. Его конкурент от "Свободной Грузии" Бесик Цулейскири набрал 1208 голосов (4,67%).

Представители избирательных администраций 12 стран положительно оценили ход выборов. Об этом заявил на брифинге глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили. "Мы провели конференцию и услышали их основные выводы и рекомендации. Здесь же следует сказать, что они представляют такие страны, в большинстве которых внедрены различные технологии. Соответственно, важен их опыт, их видение в связи с нашими выборами. Однако главное – это положительные оценки, которые они зафиксировали по вчерашним выборам", - приводит его слова "Интерпрессньюс".

Комментируя предварительные итоги выборов, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о росте поддержки "Грузинской мечты" у населения. Он сравнил данные выборов 2021 года и текущего года в соответствующих округах, которые показали, что за кандидатов от правящей партии на текущих выборах проголосовало больше человек.

В 20 городах Грузии 30 октября прошел второй тур голосования на выборах в органы местного самоуправления. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" еще до окончания голосования объявил о победе кандидатов правящей партии на выборах мэров во всех 20 муниципалитетах. В 19 городах победу одержали представители правящей "Грузинской мечты", в Цаленджихе победил кандидат от "Единого национального движения".

Папуашвили обвинил оппозицию в попытке создания "множества фейковых кризисов", в числе которых упомянул акции в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и протесты против принятия закона об иноагентах. "Лозунги менялись, но цель была одна - замутить воду и недемократическим путем прийти к власти", - заявил спикер парламента.

По его словам, граждане, поддержавшие "Грузинскую мечту" продлили "демократический мандат" партии. "Политикам, которые убрали из своего политического лексикона "национальные интересы", никогда не будет места в грузинской политике", - добавил Папуашвили.

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