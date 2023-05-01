Чеченские омоновцы вернулись из зоны военной операции

01 мая 2023, 15:00

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Бойцы ОМОН "Ахмат-1" вернулись в Чечню из зоны военной операции на Украине, сообщил республиканский телеканал.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы ОМОН "Ахмат-1" чеченского управления Росгвардии отправились на замену бойцам, находящимся в зоне военной операции.

Личный состав ОМОН «Ахмат-1» управления Росгвардии по Чечне вернулся в республику, сообщила сегодня ночью ЧГТРК "Грозный". "Военнослужащие на передовой отработали все поставленные задачи руководством. Каждый из них готов совершенствовать свои боевые навыки и вернуться в зону проведения СВО", - говорится в публикации в Instagram*-аккаунте телеканала.

Напомним, Рамзан Кадыров периодически отчитывается об отправке в зону военной операции на Украине бойцов, в том числе добровольцев из разных регионов России, прошедших курсы в Гудермесе. При этом еще 11 января он заявил, что в военной операции приняли участие более 21 тысячи бойцов из Чечни.

К 30 апреля была официально подтверждена властями гибель в военной операции 102 жителей Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 79 из них, о гибели под Херсоном еще 23 военных Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен.

В сентябре 2022 года МВД Чечни опубликовало перечень вакансий, согласно которому в управлениях и отделах министерства свободны 414 мест. Местное управление Росгвардии набирает 2000 человек, сообщили власти республики на фоне массовой отправки бойцов на Украину.

28 октября 2022 года министр обороны Сергей Шойгу отчитался Владимиру Путину о том, что в России завершена частичная мобилизация. В тот же день заместитель командира батальона ОМОН "Ахмат-1" чеченского управления Росгвардии Бислан Чабаев обратился к безработным жителям республики с призывом вступить в это подразделение и отправиться на Украину.

На следующий день, 29 октября, с призывом к чеченской молодежи поступить на службу выступил заместитель командира роты ОМОН "Ахмат-1" Асхаб Накаев. Этим призывам предшествовало сообщение Рамзана Кадырова о том, что в Херсонской области погибли 23 чеченских бойца.

При этом еще в июле 2022 года стало известно о привлечении имамов к набору в силовые структуры Чечни. В частности, в YouTube было опубликовано аудиосообщение, в котором один из имамов мечети в Гудермесе рассказывает, как поступить в местную полицию. По его словам, там не хватает сотрудников из-за спецоперации на Украине. Имам указал, что 30 сотрудников районной полиции перешли служить в Минобороны, и власти дали указание найти им замену. Участие имамов в пополнении рядов силовиков говорит о том, что кампания по рекрутингу стала непопулярной из-за военной операции на Украине, указали аналитики.

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