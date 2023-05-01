Град повредил посевы хозяйств Адыгеи

01 мая 2023, 06:10

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В Адыгее сильный град повредил более двух тысяч гектаров посевов.

Особенно сильно от града пострадали поля в Гиагинском и Кошехабльском районах республики, пишет 30 апреля "Коммерсант" со ссылкой на министра сельского хозяйства Адыгеи Анзаура Куанова.

По его словам, пострадали 736 гектаров пшеницы, 486 гектаров рапса, 40 гектаров ячменя, 15 гектаров овса и 822,9 гектаров многолетних насаждений. О каких-то мерах поддержки министр не сообщил, однако предложил руководителям сельскохозяйственных предприятий "более активно участвовать в программе сельскохозяйственного страхования, механизмы государственной поддержки которой позволяют компенсировать до 80% затрат", которые были направлены на страхование посевов.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что июле 2022 года в Майкопе после ливневого дождя и града был введен режим чрезвычайной ситуации. Администрация города зафиксировала 174 обращения жителей о повреждениях кровли, 48 граждан заявили о подтоплении территории и жилых домов.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в станице Гиагинской ожидается безоблачная погода, температура воздуха плюс 16 градусов, в поселке Кошехабль будет облачно, +15. В ночь на 2 мая в Гиагинской будет облачно, в Кошехабле прогнозируется слабый дождь. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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