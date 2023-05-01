Кубанские власти ввели штрафы за нарушение правил содержания и выгула домашних животных

01 мая 2023, 04:12

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Жители Краснодарского края, которые нарушают правила содержания и выгула домашних животных, могут быть оштрафованы на сумму до трех тысяч рублей, а в случае повторного нарушения - до пяти тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля в Краснодаре более 130 человек, в том числе жители Сочи, Горячего Ключа и нескольких станиц Кубани, приняли участие в пикете против запрета на кормление бездомных кошек и собак и содержание их вне приютов. 23 апреля более 130 человек из разных городов Кубани подписали призыв к властям края не допустить ужесточения законов об отношении к бездомным животным. Для решения проблемы следует пересмотреть условия конкурсов на отлов животных, организовать их стерилизацию и усилить контроль за владельцами домашних собак и кошек, указали зоозащитники.

По словам директора реготделения "Альянса защитников животных" Елены Наседкиной, протест вызвало постановление губернатора Вениамина Кондратьева № 149 от 23 марта "Об утверждении порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Краснодарского края". Речь, в частности, идет о запрете на кормление и любые контакты с безнадзорными собаками и кошками, который вводится с 1 сентября, и запрет на оборудование мест для их содержания вне приютов - то есть картонных коробок для кошек и будок для собак. Также запрещается прикорм любых безнадзорных животных и их сокрытие от органов местного самоуправления. Постановление будет действовать до 1 сентября 2029 года, сообщил "Коммерсант".

В Краснодарском крае введены штрафы за нарушение требований по содержанию и выгулу домашних животных. Ряд изменений, которые касаются данного вопроса, внесены в закон Краснодарского края "Об административных правонарушениях", сообщает 30 апреля "Блокнот-Краснодар".

Закон Краснодарского края № 4897-КЗ от 28 апреля 2024 года "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об административных правонарушениях" опубликован 28 апреля на сайте краевой администрации. В нем, в частности, говорится, что "Закон об административных правонарушениях" дополняется статьей 2.5 "Нарушение требований к содержанию и выгулу домашних животных, установленных законодательством Краснодарского края".

Согласно нововведениям, нарушение требований к содержанию домашних животных влечет предупреждение или административный штраф от тысячи до трех тысяч рублей; нарушение требований к выгулу домашних животных - предупреждение или административный штраф от тысячи до трех тысяч рублей; повторные нарушения - административный штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Закон подписан губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и вступит в силу через десять дней после дня его официального опубликования

Напомним, жители Астраханской области неоднократно жаловались на проблему с бродячими собаками. 26 марта в Астрахани было обнаружено тело местной жительницы со следами укусов собак. По одной из версий, она погибла в результате нападения бездомных животных.

После этого астраханцы провели несколько митингов, на которых потребовали отменить запрет на умерщвление бездомных собак. Две такие акции прошли в Астрахани 8 апреля. В частности их участники потребовали от федеральных властей внести изменения в закон "Об ответственном обращении с животными". Депутаты думы Астраханской области 20 апреля приняли решение направить в Совет Федерации и правительству России обращение с просьбой разрешить умерщвлять бездомных собак.

В обращении говорится, что численность бездомных собак в Астраханской области неуклонно растет, что они сбиваются в стаи, а отлов с последующим чипированием и возвращением в места прежнего обитания оказался неэффективным. Как следствие возросла угроза нападения собак на людей, за последние два года число людей, на которых напали бездомные животные, возросло с 4205 до 5692 человек

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