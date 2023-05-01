01 мая 2023, 01:15

Мексиканец Серхио Перес стал победителем азербайджанского этапа "Формулы-1"

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Пилот команды Red Bull Серхио Перес выиграл четвертый этап чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Азербайджана, его партнер по команде Макс Ферстаппен стал вторым.

Как писал "Кавказский узел", победителем бакинского этапа "Формулы-1" в 2022 году стал пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен.

Пилот команды Red Bull Серхио Перес из Мексики стал победителем Гран-При Азербайджана гонок "Формулы-1", которые завершились 30 апреля. Перес финишировал с результатом 1:32:42, пишет motorsport.com.

Для Переса победа стала второй в сезоне, днем ранее он выиграл спринтерскую гонку. В карьере данная победа стала для Переса шестой.

Его партнер по команде, прошлогодний чемпион бакинского этапа Макс Ферстаппен занял второе место, третьим финишировал Шарль Леклер на "Феррари".

Два пилота сошли с дистанции: Чжоу Гуаньюй из команды "Альфа Ромео" - из-за проблем с болидом, Ник де Врис из "Альфа Таури" - из-за аварии.

Впервые этап чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" состоялся в Баку в 2016 году и проходил ежегодно по 2019 год. В 2020 году из-за пандемии коронавируса этап гонок в Баку сначала перенесли, а затем отменили. В 2021 году гонки прошли без зрителей в связи с ограничениями из-за коронавируса.

Ранее жители столицы Азербайджана выражали недовольство неудобствами, которые возникли при подготовке и проведении гонок, и называли траты на их проведение напрасными. Сомнения в экономической целесообразности расходов на проведение гонок выражала и азербайджанская оппозиция.

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Примечание:

"Азербайджанский Гран-при "Формулы-1" собрал почти 30 тысяч зрителей", "Этап "Формулы-1" 2018 года в Сочи перенесен на сентябрь", "Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Азербайджана".

Автор: "Кавказский узел"

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