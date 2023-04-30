Град нанес ущерб жителям Нагорного Карабаха

30 апреля 2023, 22:20

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Сильный град причинил ущерб жителям Мартакертского района, повреждены теплицы, ферма, посевы, автомобили, крыши жилых домов. Власти с завтрашнего дня приступят к работе по оценке ущерба, сообщил госминистр Нагорного Карабаха.

Всего пострадали 36 населенных пунктов района, сообщило МВД.

«По предварительной информации, градом были повреждены посевы и огороды, 35 автомобилей, 9 теплиц, 5 солнечных водонагревателей, 26 крыш жилых домов, обрушилась стена животноводческой фермы и 9 телят унес оползень. Община Члдран больше всего пострадала от стихийного бедствия. Град, выпавший в течение часа, уничтожил огороды, возделываемые сельчанами. В всех общинах проводят полную инвентаризацию суммы ущерба. Пострадавших среди населения, по предварительным данным нет », - сообщил "Кавказскому узлу" пресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

«Сегодня в Мартакертском районе выпал сильный град. Орган территориального управления и уполномоченные государственные органы с завтрашнего дня приступят к работе по оценке ущерба, причиненного жителям. Государство примет все возможные меры для смягчения проблем, возникших в результате стихийного бедствия перед нашими гражданами», - написал госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян на своей официальной странице в соцсети.

Он также напомнил о перекрытии Лачинского коридора, что осложняет доставку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихии.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, азербайджанские активисты приостановили акцию. После этого дорога была взята под контроль сотрудниками полиции и внутренних войск Азербайджана.

"Граждане и государственные органы сталкиваются с множеством проблем при реагировании на ту или иную катастрофу... перекрываются возможности доставки необходимых грузов в Арцах», - написал госминистр.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Мартакерте (Агдере - азербайджанский) прогнозируется переменная облачность, слабый дождь. Температура воздуха составит +16 градусов. Днем 1 мая будет дождь, температура воздуха составит +18. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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