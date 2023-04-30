Мобилизованный житель Волгоградской области погиб на Украине

30 апреля 2023, 21:20

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32-летний Дмитрий Шахов погиб в зоне специальной военной операции. Он стал 329-м жителем региона, который погиб на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня стало известно о гибели четырех жителей Волгоградской области на Украине. Таким образом была повреждена гибель в ходе СВО не менее 328 жителей области.

Похороны Дмитрия Шахова состоялись в селе Пичуга Дубовского района, со ссылкой на администрацию сельского поселения сообщило сегодня издание V1.

Он был призван в первый день мобилизации и погиб 8 апреля, спустя два дня после того, как отметил свой 32-й день рождения. До начала мобилизации Дмитрий работал в СНТ «Центральный» и службе такси, у него остались жена и две дочери - шести и трех лет.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 329 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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