Минтранс России запустил поездки по "единому билету" в Абхазию

30 апреля 2023, 20:22

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Перевозки пассажиров по "единому билету" с пересадкой в Сочи начаты сегодня из регионов России в пять городов Абхазии, сообщил Минтранс.

"Единая транспортная дирекция" сегодня запустила пассажирские перевозки в Абхазию по "единому билету", которые будут осуществляться до 30 сентября. По "единому билету" можно доехать в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум, сообщает сегодня со ссылкой на Минтранс России "Коммерсант".

В ведомстве пояснили, что это дает возможность туристам "гарантированно спланировать свой маршрут и беспрепятственно добраться на комфортабельных автобусах до точки назначения", пишет издание.

Перевозки осуществляются из регионов России с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи, говорится в публикации на сайте Минтранса.

"Оформить «единый» билет «поезд + автобус» можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО «ФПК», а также на сайте ОАО «РЖД». Билет «самолет + автобус» оформляется через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты: сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств. При покупке «единого» билета онлайн необходимо указать пункты назначения на странице покупки железнодорожных или авиабилетов, например: «откуда» – Самара/ «куда» – Пицунда", - отмечается в сообщении.

Стоимость автобусной части «единого» билета из Сочи составит в Гагру – 582 рубля, в Пицунду – 643 рубля, в Гудауту – 675 рублей, в Новый Афон – 749 рублей, в Сухум – 806 рублей, указал Минтранс.

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