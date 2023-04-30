30 апреля 2023, 13:56

Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Отменен запрет на выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", вечером 29 апреля выезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге был приостановлен из-за ухудшения погоды в Грузии, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Движение всех видов машин на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях разрешено с 11.15 мск, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

Ограничения сняты в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда и с учетом рекомендаций пограничной полиции этой страны, отмечается в публикации на сайте ведомства.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" привел в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс"".

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Примечание:

"Сняты ограничения на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс", "Более тысячи грузовиков скопились в очереди на Военно-Грузинской дороге", "Принятие Госдумой закона об электронных повестках не вызвало очередей на "Верхнем Ларсе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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