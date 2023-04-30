Сирота в Волгоградской области пожаловалась на предоставленное жильё

30 апреля 2023, 09:37

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Жительница Волгоградской области Наталья Рукавишникова пожаловалась, что чиновники выделили ей квартиру, в которой плесень и протекает потолок. Объединение по защите прав детей-сирот обратилось в Следком с просьбой провести проверку о нарушении жилищных прав Рукавишниковой.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Волгоградской области из числа сирот регулярно жалуются на нарушение чиновниками их жилищных прав. Так, 2 февраля студентка из Волгограда Дарья Кульбачная, которая является сиротой, пожаловалась, что чиновники не предоставляют ей положенное по закону жилье, несмотря на решение суда. Следователи отчитались о начале проверки.

Жительница Волгоградской области Наталья Рукавишникова обратилась в РОО "Объединение по защите прав детей-сирот" с жалобой, что чиновники представили ей положенную по закону квартиру, в которой имеются дефекты.

Рукавишникова является сиротой, пояснила организация 29 апреля на своей странице во "ВКонтакте".

"Со слов Натальи и представленных документов ясно, что в ноябре 2022 года, она получила квартиру по договору социального найма. Схема старая как мир, сирота подписала бумаги, а потом получил ключи. Но уже в настоящее время, в квартире, плесень, протекает потолок, имеются другие дефекты, которые возникли не в процессе эксплуатации жилья", – сказано в сообщении.

Руководитель РОО "Объединение по защите прав детей-сирот" Эльдар Физиев отметил, что обратился в Следком с просьбой разобраться в ситуации.

На 09.15 мск на сайтах Следкома России и следственного управления СКР по Волгоградской области, а также на страницах ведомств в соцсети "ВКонтакте" нет комментариев относительно жалобы Натальи Рукавишниковой на нарушение ее жилищных прав.

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