Власти Каспийска сообщили о гибели на Украине земляка

30 апреля 2023, 05:08

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Тулпар Мусалаев погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщили власти Каспийска. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 436 жителей Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля стало известно о гибели на Украине уроженца Левашинского района Абубакара Бондаренко. Он стал по меньше мере 435 жителем Дагестана, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Власти города Каспийска в своем телеграм-канале сообщили о прошедшей 28 апреля акции "Вахта героев". На ней присутствовали родители жителей города, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Среди них отец Тулпара Мусалаева. Когда и при каких обстоятельствах он погиб - в сообщении не уточняется.

Городские власти также сообщили о том, что более 500 жителей Дагестана удостоены различных наград за участие в СВО, 220 уроженце республики награждены орденами мужества, семеро получили звания Героя России.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 436 жителей Дагестана. Всего с начала военной операции власти и силовики к 03.00 мск 30 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1796 жителей юга России, в том числе 988 жителей СКФО и 808 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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