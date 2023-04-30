Студенты и старшеклассники начали сбор подписей в защиту жителей Нагорного Карабаха

30 апреля 2023, 04:09

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В Нагорном Карабахе по инициативе студентов и старшеклассников начался сбор подписей под петицией с требованием воспрепятствовать политике Азербайджана в отношении карабахских армян.

Как писал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года азербайджанские пикетчики блокировали автодорогу Степанакерт – Горис (Лачинский коридор), которая связывает Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, требуя от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. На 138-й день блокады, азербайджанские активисты сообщили, что готовы приостановить акцию. При этом они отметили, что их требования выполнены лишь частично, и если не будет разрешен мониторинг месторождений, коридор может быть перекрыт вновь. Вечером 28 апреля экоактивисты прекратили акцию протеста в Лачинском коридоре, после чего поперек дороги выстроились азербайджанские военные и полицейские.

23 апреля азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор около моста через реку Хакари. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны. Минобороны России заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана.

По инициативе студентов и учеников старших классов в Нагорном Карабаха стартовал сбор подписей под петицией с требованием остановить политику этнической чистки армян. Документ планируется направить в ООН. К требованию присоединился бывший госминистр Рубен Варданян.

По словам участника сбора подписей Ани Айриян, идея направить требование в ООН возникла у нескольких молодых людей и была озвучена на Совете студентов в одном из университетов Степанакерта, а те, в свою очередь, передали идею в другие университеты и старшие школы.

«Сейчас трудно сказать, кто конкретно внес предложение, но в итоге молодежь самоорганизовалась и решила начать сбор подписей под петицией «Нет этническим чисткам в Арцахе (Нагорном Карабахе)». Координируют акцию студенческие советы. Сбор подписей началась 28 апреля в Степанакерте. В четырех точках столицы установлены палатки, в которых организовывается сбор подписей. Мы обращаемся к гражданам, объясняем, для чего сбор подписи, информируем об основных требованиях в петиции. Обращаемся только к взрослым. Отказов подписать документ не было», - сказала Айриян корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что сбор подписей продлится неделю в Степанакерте и во всех районных населенных пунктах.

Далее активистка проинформировала, что «петиция с собранными подписями граждан будет отправлена в офисы международных организаций, в посольства разных стран в Ереване, членов ООН».

«Мы требуем обеспечить выполнение положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, а также решений Международного суда правосудия ООН от 7 декабря 2021 года, 22 февраля 2023 года и Европейского суда по правам человека 2020-2022 годов, в частности, а) вывода вооруженных сил Азербайджана с армянских территорий [...]; б) полное соблюдение режима прекращения огня; в) незамедлительное разблокирование коридора, обеспечение бесперебойной связи с Арменией по коридору шириной пять километров, демонтаж контрольно-пропускного пункта; г) обеспечение права на возвращение на родину лиц, удерживаемых в плену, и беженцев», - перечислила Айриян.

Студентка Мари Абрамян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что «возникла идея обратиться к странам ООН от имени молодежи Арцаха (Нагорного Карабаха), потом это превратилось в движение».

«Мы посчитали, что таким способом сможем донести до мира, что творится в регионе, и как беспрерывно нарушаются наши права», - заметила студентка, и добавила, что «вся информация о нашем движении, начиная со сбора подписей и отправки адресатам, будет представлена общественности посредством соцсетей после окончания сбора».

Активист, студент Артур Саркисян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сбор подписей ведется с утра до вечера.

«К студентам, собирающие подписи в палатках, подтянулись неправительственные организации, которые выразили одобрение и предложили помощь. Вместе со студентами представители НПО беседуют с людьми, знакомят их с текстом петиции и с целью акции. Люди тоже высказывают одобрение нашей инициативе», - рассказал молодой человек.

Жители Степанакерта рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что оставили свои подписи под петицией

«Я надеюсь, что мир услышит наши голоса и не будет безразличен к нашим проблемам», - отметил Левон Бабаян.

«Мир развивается, молодежь должна применить современные методы, чтобы донести до мира требования народа Арцаха (Нагорного Карабаха)», - заявил пенсионер Аршак Петросян.

Зинаида Петросян считает, что «молодые люди поняли, что не должны стоять в стороне, и сегодня решается вопрос их будущего и их права на мирную жизнь на своей родной земле».

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян написал на своей странице в Telegram, что присоединяется к петиции.

"Присоединяюсь к петиции движения «НЕТ этнической чистке Арцаха», в которой международному сообществу предъявлено требование не допустить проводимую Азербайджаном против армян Арцаха политику этнической чистки и геноцида, обеспечить выполнение положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Считаю важным всеми возможными средствами и способами поднять нашу проблему", - написал он.

По его словам, интересы армян Нагорного Карабаха не защитит никто, кроме них. "Наши интересы прежде всего должны защищать мы сами, работая по всем направлениям, задействуя все возможные механизмы, а также предоставляя друзьям Арцаха (Нагорного Карабаха) в разных странах инструменты для более эффективной защиты наших интересов за рубежом. Надеюсь, что эта петиция также станет таким инструментом. Призываю всех, кто меня знает и доверяет, присоединиться к этой инициативе», - написал бывший госминистр.

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