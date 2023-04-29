Пользователи соцсети сочли мизерными выплаты ветеранам в Кабардино-Балкарии

29 апреля 2023, 22:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Глава Кабардино-Балкарии подписал указ о выплате по пять тысяч рублей ко Дню победы ветеранам Великой Отечественной войны. Пользователи Telegram назвали сумму выплат мизерной.

Как писал "Кавказский узел", в 2017 году ко Дню Победы все ветераны от властей республики получили по 20 тысяч рублей. В 2018 году ежегодная выплата была увеличена до 40 тысяч рублей.

В 2020 году власти Кабардино-Балкарии по случаю 75-летия победы выплатили ветеранам по 75 тысяч рублей. На тот момент в республике оставалось 92 ветерана, сообщили "Вести КБР" 24 апреля 2020 года.

Указ "О ежегодной выплате к годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов некоторым категориям граждан" подписал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

В документе указано, что размер выплат "ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" ко Дню Победы составит в республике пять тысяч рублей, такая же сумма полагается "бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны", следует из текста документа, опубликованного 28 апреля на сайте главы республики.

Подпункт 4 пункта 1 статьи 2 закона "О ветеранах" касается людей, "проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев", а также награжденных орденами или медалями СССР за труд в период Великой Отечественной войны.

Информацию об этом сегодня разместил Telegram-канал ЧП/Нальчик, на который подписаны 32 700 человек, сообщив что размер выплат ветеранам к 9 мая составит 5 тысяч рублей. К 22.00 мск публикация набрала 40 комментариев.

Пользователи отметили, что сумма выплат слишком мала. "Это оскорбление ветеранов. Их осталось десяток и можно было бы дать намного больше", - написал Астемир Астемиров. "5 тысяч? И что ветераны смогут купить себе?" - спросил fenix 07 reg. "Как много, совести нет, что ветеран большего не заслужил", - согласился Кузя. "Ну и сумма! Это все, что может выделить бюджет республики для ветеранов? И сколько их осталось в живых? Стыдно почему-то нам, простым людям", - написала Татьяна.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.