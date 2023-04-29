Чиновники отчитались о локализации пожара на свалке в Избербаше

29 апреля 2023, 15:59

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Пожар на мусорной свалке в Избербаше локализован, дыма над городом нет, сообщило Минприроды Дагестана после жалоб горожан на едкий дым от горящей свалки.

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля один из жителей Избербаша пожаловался в соцсети на то, что над городом стоит дым из-за сжигания отходов на местной свалке. Другие горожане в комментариях указали, что из-за дыма у людей ухудшается здоровье.

Возгорание на свалке в окрестностях Избербаша локализовано, сообщило сегодня Минприроды Дагестана. "Дыма над городом нет", - заявило ведомство в своем телеграм-канале.

Публикация проиллюстрирована видероликом, смонтированным из записей, сделанных в нескольких городских локациях. На всех фрагментах ролика видно отсутствие дыма в воздухе.

По состоянию на 15.45 мск, под сообщением нет комментариев.

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